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快訊／諾貝爾生醫獎揭曉！美國2名生物學家獲獎　基因學獲關注

▲▼2024年諾貝爾生醫獎揭曉。（圖／翻攝X@NobelPrize）

▲2024年諾貝爾生醫獎揭曉。（圖／翻攝X@NobelPrize）

記者羅翊宬／綜合報導

2024年諾貝爾生理學或醫學獎（生醫獎）於台灣時間10月7日下午5時30分揭曉，為美國發育生物學家維克托．安布羅斯（Victor Ambros）及美國分子生物學家加里．魯夫昆（Gary Ruvkun），以表彰其發現 microRNA 及其在轉錄後基因調控中的作用。

安布羅斯發現了第一個已知的微RNA。他是美國麻薩諸塞州伍斯特市麻薩諸塞大學醫學院教授。2008年曾獲拉斯克基礎醫學獎。

魯夫昆發現了首例微microRNA「Lin-4」通過與目標信使RNA不完全鹼基配對來調控這些目標的翻譯的機制，並發現了第二個microRNA「Let-7」，以及它在動物（包括人類）系統發育中如何保護的。

▲▼2024諾貝爾生醫獎得主安布羅斯、魯夫昆，曾於2014年在加州山景城獲頒「生命科學突破獎」（圖／路透）

▲2024諾貝爾生醫獎得主安布羅斯、魯夫昆，曾於2014年在加州山景城獲頒「生命科學突破獎」（圖／路透）

他們發現了microRNA，這是一種新種類的微小RNA分子，在多細胞生物的基因組中進化和擴展了5億多年。並在基因調控（gene regulation）中發揮關鍵作用。

一旦沒有microRNA，細胞與組織無法正常發育，異常調節可能導致癌症，基因突變導致先天性聽力損失、眼睛和骨骼疾病等疾病。如果基因調控出錯，可能導致嚴重疾病，例如癌症、糖尿病或自體免疫疾病等。

安布羅斯、魯夫昆針對身長只有0.1公分的秀麗隱桿線蟲進行研究，其擁有許多特殊的細胞類型，例如在更大、更複雜的動物中也能發現的神經和肌肉細胞，這使其成為研究多細胞生物中組織如何發育和成熟的有用模型。

2024諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）

10/8（周二）　17：45　物理獎
10/9（周三）　17：45　化學獎
10/10（周四）　19：00　文學獎
10/11（周五）　17：00　和平獎
10/14（周一）　17：45　經濟學獎

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