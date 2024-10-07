諾貝爾生醫獎今揭曉！減肥藥、基因療法獲矚目　華人科學家可望奪獎

▲諾貝爾獎將從7日起陸續頒發。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

2024年諾貝爾生理學或醫學獎（以下稱生醫獎），將於台灣時間7日下午5時30分揭曉。《ETtoday新聞雲》綜合外媒對於可能得獎者的預測，認為脂質代謝遺傳學的研究可能獲得青睞，而華人科學家陳志堅因發現癌症免疫療法新寵兒「cGAS」，成為獲獎熱門人選，至於美國3位科學家則發現治療糖尿病、且意外可達減肥效果的新藥「GLP-1」。

科睿唯安引文桂冠獎從研究論文的引用率做為評選依據，每年在諾貝爾獎公佈前夕發布，是科睿唯安總部所發佈的「諾貝爾獎得主預測」名單，截至目前已成功預測75位諾貝爾獎得主，該獎項同樣於今年9月19日公布最新名單，今年生醫獎預測受到關注的領域為心血管疾病遺傳、基底核、基因組銘印等。

其中，美國德州大學西南醫學中心遺傳學家Helen H. Hobbs教授、德州大學西南醫學中心人類營養研究傑出主席Jonathan C. Cohen，在脂質代謝遺傳學的研究中，開發出治療心血管疾病的新藥。

▲Ozempic是種腸泌素新藥（GLP-1 agonist）能在進食後降低身體血糖，阻止肝臟製造葡萄糖，感到飽足。（圖達志影像／美聯社）

美國神經科學家格雷比爾（Ann M. Graybiel）、來自日本的神經科學專家彥坂興秀、神經科學教授舒爾茲（Wolfram Schultz），以上三人在基底核的生理學研究中，對於運動控制和行為（包括學習）至關重要，其中格雷比爾主要研究基底核以及習慣形成的神經生理學，另相應帕金森氏症、強迫症、藥物濫用和其他疾病對基底核的影響。

至於著名胚胎學者索特（Davor Solter）、英國劍橋大學教授蘇倫尼（Azim Surani）則在基因組銘印扮演關鍵角色，讓世人增進對於表觀遺傳學和哺乳動物的理解，其中索特曾經歷無數次老鼠核移植實驗，而蘇倫尼則透過老鼠發現「基因組銘印」現象，目前正在研究人造生殖細胞的前驅細胞。

美國最具聲望的生物醫學獎項「拉斯克醫學獎」，同樣也被視為諾貝爾獎的風向標，9月19日同樣公布今年得獎名單，其中華人科學家陳志堅獲得基礎醫學研究獎，他發現了環鳥苷酸-腺苷酸合成酶（cGAS）與其在細胞中發揮的作用，成為理解免疫系統如何辨識外來DNA的關鍵突破，近幾年成為癌症免疫療法研究的新寵兒。

▲華人科學家陳志堅。（圖／達志影像／美聯社）

來自南非愛滋病研究中心與美國哥倫比亞大學的流行病學家Quarraisha Abdool Karim、Salim S. Abdool Karim則獲得拉斯克醫學獎的公共服務獎，他們闡明異性戀HIV病毒傳播的關鍵驅動因素，引入預防和治療愛滋病毒的方法，展開HIV和結核病聯合治療的關鍵研究。

另外，拉斯克醫學獎的臨床醫學研究獎，則頒給發現治療糖尿病的減肥新藥「GLP-1」美國3位科學家，分別是哈佛醫學院醫學教授哈比納（Joel Habener）、美國洛克菲勒大學研究副教授莫伊索夫（Svetlana Mojsov）、丹麥研究員克努森（Lotte Bjerre Knudsen），三人確立了GLP-1的活性形式與其在胰島素分泌中的重要作用，克努森及其團隊將研究發現轉換為臨床可使用的有效減重藥物，可降低血糖並抑制食欲。

2024諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）

10/7（周一） 17：30 生醫獎

10/8（周二） 17：45 物理獎

10/9（周三） 17：45 化學獎

10/10（周四） 19：00 文學獎

10/11（周五） 17：00 和平獎

10/14（周一） 17：45 經濟學獎