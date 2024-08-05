首位華人諾貝爾獎得主李政道舊金山逝世　享耆壽98歲

▲李政道2006年於北京出席諾貝爾獲獎者論壇。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

知名物理學家，首位華人諾貝爾獎得主李政道因病醫治無效，於美國時間8月4日在舊金山逝世，享耆壽98歲。李政道曾為二戰後最年輕的諾獎得主，他發現關於弱相互作用中「宇稱不守恆」定律，和楊振寧教授同獲1957年諾貝爾物理學獎。

《澎湃新聞》報導，從李政道先生代表、中國高等科學技術中心學術委員會副主任、研究員王垂林等多位李政道教授友人方面獲悉，著名物理學家、諾貝爾物理學獎得主李政道教授，因病醫治無效，於美國時間8月4日在舊金山逝世，享年98歲。同日，上海交通大學相關方面也對李政道逝世的消息予以證實。

公開資訊顯示，李政道原籍江蘇蘇州，出生於上海，具有美國國籍，曾在1944年至1946年先後就讀浙江大學和西南聯合大學，1950年獲美國芝加哥大學哲學博士學位。1956年任美國哥倫比亞大學教授，1960年任普林斯頓高等研究院教授，1964年任哥倫比亞大學費米講座教授，1984年任哥倫比亞大學「全校講座教授」。

李政道曾任美國藝術和科學院院士、美國國家科學院院士、義大利林琴科學院外籍院士、台灣中研院院士，得過諾貝爾物理學獎、愛因斯坦科學獎和義大利共和國最高騎士勳章等殊榮。

李政道在40年代末到70年代初，從弱相互作用研究領域做出二分量中微子理論、弱相互作用的普適性、中間玻色子理論以及中性K介子衰變中的CP破壞等重要研究成果；在統計力學上，他和楊振寧、黃克孫合作對多體理論作出了開創性的貢獻。

70至80年代，李政道創立非拓撲性孤子理論及強子模型，提出了量子場論中的「李模型（Lee Model）」、「KLN定理」及「反常核態」概念等。