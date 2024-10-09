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文化幣帶動經濟活水　民代期桃園文化局爭取發展演唱會經濟

▲文化幣帶動經濟活水，市議員楊朝偉期桃園文化局爭取。

▲文化幣帶動經濟活水，市議員楊朝偉期桃園文化局爭取。（圖／楊朝偉服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對文化部推動的文化幣政策，桃園市議員楊朝偉8日於市議會進行文化局工作報告中提出質詢，要求市府重視文化幣產生的近2億產值，協助桃園市的藝文店家爭取這筆經濟活水。文化局長邱正生表示，會積極協調處理。

市議員楊朝偉表示，文化部在疫情期間推出「藝FUN券」作為振興藝文產業的消費券，因深受青少年歡迎，文化部在去年將藝FUN券轉型為「文化禮金」，今年正式編入文化部的公務預算，成為常態化的補助方案，並擴大發放對象為16歲到22歲青年，每人每年可獲得等值1200元的文化幣。

依據桃園市9月人口統計，16歲到22歲共有16萬3919人，桃園市每年因補助而產生的藝文經濟可以多出約1億9600萬元產值，但文化局並未積極推薦，相當可惜，桃園市政府應協助藝文店家將文化部這筆預算化為經濟活水。

楊朝偉指出，桃園市鄰近縣市（基北北＋竹竹苗）16歲到22歲共有67萬2232人，每年可以產生8億餘元的文化幣經濟，他要求桃園市政府及文化局想盡辦法讓這筆龐大經濟動留到桃園，況且明年度文化幣年齡將下修至13歲，市府更應超前部署。他也爭取市府未來如發展演唱會政策時，文化幣可以用來購買演場會門票。

楊朝偉認為，為振興藝文產業、擴大國內藝文消費人口，文化部今年度強推文化幣政策，提供藝文產業強大經濟活水，桃園市無論是否有意發展演唱會經濟，都不應忽視中央政策所帶來的經濟效益，何況，光是桃園市和鄰近縣市加起來就有將近十億元產值，明年度文化幣適用年齡下修，背後商機更是無限，建議文化局應該扶助桃園市藝文業者，將文化幣經濟留在桃園或帶來桃園。

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