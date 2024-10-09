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人生和工作都卡關？測驗找出你的必備「破關法寶」行動順暢 舒緩不卡關

生活中心／綜合報導

2024年已經悄悄走過大半，你是否覺得人生和工作都停滯不前，一直處於不上不下的狀態，好像每個階段都在「卡關」？別擔心，現在就是打破瓶頸的最佳時刻！透過以下簡單有趣的小測驗，立即了解你的「卡關指數」，還獨家送上「破關法寶」，助你突破重圍、迎接新的高峰，讓你在下半年焕然一新，走出自己的精彩路徑。

▲▼EXX葡萄糖胺濃縮飲,天地合補,佳格,工作,行動力,保健品。（圖／業者提供）

情境題測驗：
美好的早晨，竟然一出門就遇到傾盆大雨，造成路上大塞車，好不容易到了公司，就連電梯都是人滿為患！正在考慮要不要轉身爬樓梯到18樓的辦公室，偏偏只剩下3分鐘就要遲到，全勤獎金眼看要飛了，想到這個就全身緊繃、準備進入備戰狀態，此時你的選擇是？


▲▼EXX葡萄糖胺濃縮飲,天地合補,佳格,工作,行動力,保健品。（圖／翻攝自YT廣告）

選項A：立刻拿出筆電，原地開始辦公，即使沒有全勤也不要耽誤到同事的工作進度。

選項B：怎麼可以失去全勤獎金呢！穿著我的皮鞋/3吋高跟鞋走向樓梯，就算情況緊急氣勢也不能輸人。

選項C：這點樓梯只是小case，從公事包拿出下班後的運動裝備，輕輕鬆鬆走上辦公室。

選好了嗎？往下看結果！

▲▼EXX葡萄糖胺濃縮飲,天地合補,佳格,工作,行動力,保健品。（圖／業者提供） 

選項A「職場不動族」：卡關指數75%

你是一位性格溫和、熱情的老好人，凡事親力親為，總是立即幫助公司、上司或同事解決問題。雖然你的敬業精神值得讚賞，但也讓你變成「職場不動族」，滿滿的待辦事項讓你整天黏在座位上，卡關動彈不得。是時候放鬆一下了！除了安排按摩舒緩疲勞，還可以補充天地合補EXX葡萄糖胺濃縮飲，內含美國專利訶子萃取物和維生素C，促進膠原蛋白形成，幫助調節舒緩。無論工作壓力多大，你也能保持最佳狀態，游刃有餘應對挑戰。

▲▼EXX葡萄糖胺濃縮飲,天地合補,佳格,工作,行動力,保健品。（圖／業者提供）

選項B「職場自信家」：卡關指數50%

你是個充滿自信的「職場自信家」，每天穿著精心挑選的筆挺套裝，踩著穩重的皮鞋或高跟鞋，以最佳姿態出現在工作場合。無論是搬運文件還是處理細節全都「我扛」，力求完美的形象，讓你在職場上充滿氣勢和專業感。但過度拼勁而承受巨大壓力，努力工作的同時，也別忘了為行動力做好保養，減輕負擔。每天飲用天地合補EXX葡萄糖胺濃縮飲，補充1500mg葡萄糖胺*和玻尿酸鈉**，讓你步步生風、職場表現銳不可擋！

▲▼EXX葡萄糖胺濃縮飲,天地合補,佳格,工作,行動力,保健品。（圖／業者提供）

選項C「職場天行者」：卡關指數25%

你是懂得在工作和生活之間取得完美平衡的生活家，追求高效率工作之餘也不忘保持運動習慣，甚至會要求每天走超過一萬步。但高活動量仍可能帶來行動力負擔。每天飲用EXX葡萄糖胺濃縮飲，補充1500mg葡萄糖胺*+玻尿酸鈉**，維持關鍵滋潤；加上美國專利訶子萃取物與維生素C，促進膠原蛋白形成，幫助調節舒緩，讓你在運動和工作中如虎添翼，始終保持巔峰狀態。

不論你是什麼類型，只要感覺「卡關」了，就用天地合補EXX葡萄糖胺濃縮飲給身體來場關鍵SPA就對了！1500mg葡萄糖胺*和玻尿酸鈉**，補充關鍵所需營養，守護行動力，再加上美國專利訶子萃取物 (AyuFlex®) 與維生素C，促進膠原蛋白形成。讓這樣的組合為你長效靈活打底，即時調節舒緩，舒暢身活每一關，更能輕鬆享受生活每一刻。

*每份1500 mg葡萄糖胺鹽酸鹽
**玻尿酸鈉來自流行鏈球菌發酵物（含透明質酸鈉）

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