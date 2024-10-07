他幫打1通電話　主管「秒出局求職者」曝1細節：如何勝任？

▲示意圖，與本文無關。（圖／Unsplash）

記者鄺郁庭／綜合報導

面試真的要留意小細節！有網友表示，自己還是工讀生的時候，有次女主管要面試求職者，麻煩他3分鐘後幫忙撥一通電話。原PO照做後，求職者卻直接出局，女主管還趁機機會教育，「倘若連這種細節都會遺漏，如何能夠勝任基層管理職？」引發眾人議論。

有網友在Threads發文，分享女主管過去給他的機會教育，當時他帶一位面試者進去會議室後，便回到座位上，當女主管離開辦公室前則交代他，3分鐘後撥打求職者的電話。他照做後，會議室傳出電話聲，這一個小小插曲，對方就直接被出局。

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看到貼文，就有人疑惑「是因為手機要關機嗎？」原PO便點頭「是的！」而且可以的話，關機勝於設震動。他透露，對方應徵的職缺是「儲備幹部」，女主管則告訴他，「倘若連這種細節都會遺漏，如何能夠勝任基層管理職？」

貼文引發眾人議論，「我以為面試時關（應為開）靜音是基本禮儀欸」、「幸好我從不開鈴聲。」也有網友不以為意，「完全覺得是女主管個人雞毛蒜皮，面試電話不能響？還好沒入職」、「還好我沒有在那邊工作」、「如果我事後知道，只會慶幸沒上也好。」

另外，先前有女網友在Dcard上分享面試經驗「面試後面試公司直接打給前公司」，知道有些公司有Reference check（資歷查核）的流程，會根據面試者履歷上寫到的電話確認細節。然而，她履歷表上明明只寫前公司的名稱，而沒有留下任何前主管的資訊和電話，新公司卻打電話知會前公司，納悶這是否正常？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我都直接只寫主要（建設公司，行銷公司），（工作內容）有什麼，不會寫哪一間公司」、「超討厭打去前公司，就算有被徵求同意也是，完全不知道打過去要幹嘛」。也有人認為，「因為有些人會偽造畢業證書和離職證明」、「其實面試公司會打電話前公司了解，在某個程度上他對你這個人是有興趣的。」