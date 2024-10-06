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不能退出！她LINE群組狂洗版　過來人「靠1招」看不到了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲LINE被工作、長輩群組洗版。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人討厭LINE被工作或是長輩群組洗版，一名妹子直呼，礙於人情又無法退出，每天看到這些無意義的訊息就很反感，且設為隱藏也沒有用，「一旦有新訊息又一直跳出來干擾我」，因此求問大家怎麼辦？文章引發熱議，「只能關通知囉，最可怕是很愛@All那種」、「置頂多一點聊天室就看不到了！」

一位女網友在Dcard表示，由於人情因素，她不得不加入某些討厭的群組，例如家族長輩群組和工作群組，且無法退出。

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原PO無奈地說，群組裡的人每天都在聊天洗版，即使按了隱藏也沒用，「一旦有新訊息又一直跳出來干擾我，真的很浪費生命！」

對此，原PO求助大家是否有一樣的困擾，「有不退群組、又看不見他們訊息的方法嗎？」畢竟這種情緒勒索盛行的現代社會，原PO認為，應該要有兩全其美的解決方法吧？

一票網友熱議，「先把大家都踢出群組，自己再退群」、「只能關通知囉，最可怕是很愛@All那種」、「把通知關掉當作沒看到就好，我記得可以單一通知關閉的，有些群組我都是被@時才會進去看」、「1.為了自己的精神健康，不要管人情世故，果斷退群；2.刪掉LINE；3.無解」、「關通知，已讀不回」、「兩個LINE帳號，給長輩一個不用的LINE，從此之後你自由了」。

過來人分享，或是把常用的聊天室設成置頂，佔滿一個手機頁面後，長輩或工作群組就不會刷上來，如果用戶沒往下滑，就看不到惱人的洗版訊息，「置頂多一點聊天室就看不到了，我直接把APP紅點關掉了」、「家庭群組，超過10人的群組，通通設靜音，置頂只放常聯絡的人，正常應該都不會被干擾到，但前提是你能接受滿滿的紅」。

有趣的是，上述網友提到的紅點，其實就是LINE APP右上角出現「N則留言數」，其實iPhone可以關掉，步驟為設定→LINE APP→通知→把「標記」關閉即可。

▼LINE訊息數可以關掉。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

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