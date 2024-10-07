「待用餐大姐」不拿餐了！超暖店家一問驚喜：祝重回穩定生活

▲很多店家會提供待用餐給需要的人領取。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

台南有間長期提供待用餐的健康餐盒，店家5日在粉專發文，分享一位滿頭白髮的大姐總會來點待用餐，最近突然要了菜單，一問之下超驚喜，「她現在有在職訓局上課，想要拿我們的菜單，介紹給她在上課的職訓中心的工作人員。」店家直呼，「開心的不是這位大姐幫我們介紹客人，開心的是，這位大姐在職訓局上課後，應該可以順利找到工作」，暖心祝福被網友讚爆。

台南健康餐盒店「開心製造所」5日在粉專發文，從疫情開始就一直有提供待用餐，就有位看起來年紀不大，卻滿頭白髮的大姐長期來拿待用餐。對方很客氣，每次來還會出示清寒證明，儘管店家每次都說不用證明，大姐仍舊會拿出來。

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最近對方某天晚上到店裡，店家搶先一步先問「今天一樣要兩個餐嗎？」沒想到對方搖頭，「她跟我說，她不是要來拿待用餐的，是要來跟我們拿店裡的菜單。因為她現在有在職訓局上課，想要拿我們的菜單，介紹給她在上課的職訓中心的工作人員，跟我們訂外送。」

店家又驚又喜直呼超開心，但不是因為大姐要幫忙介紹客人，「開心的是，這位大姐在職訓局上課後，應該可以順利找到工作」，最後送上祝福，「祝這位大姐早日重回穩定的生活，開心！」

貼文一出，眾網友紛紛感動大讚，「感謝有你們的愛讓社會有正向循環！」「大姐現在有釣竿！可以自己釣魚了～太棒了」、「人生難免遇到撞牆期！繞個路也會有更多的機會」、「好讚，讓善在世間流轉，好喜歡這樣的社會。」、「好令人感動的善的循環」、「跟你們的店名一樣，好讓人開心的文。」