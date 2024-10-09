畢業後「一直不上班」錢都從哪來？　過來人解答：不忘充實自己

▲有些人畢業後，一直都沒有工作。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果沒有經濟壓力，是否會想要上班？近日有網友發文表示，大家身邊有沒有那種畢業很久，但是卻幾乎沒在上班的人？他們的錢都是從哪裡來的呢？有沒有什麼隱情？貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「有人有遇過那種一直不上班的人嗎」為標題發文拋問，大家身邊是否有畢業很久，但卻一直不上班，或是打工一陣子就離職的人？明明對方看起來不是特別有錢，難道是靠家裡或者另一半嗎？

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原PO表示，她碰到的這些人當中，溝通對談都沒什麼問題，因此她就想知道，他們在家裡都在做些什麼？為什麼其他人願意給他們錢？還是其中有什麼隱情？

貼文曝光後，底下就有網友透露，「我沒在外面工作五年了，家境不錯，另外一半條件也不錯。這幾年畫油畫、重訓、游泳、出國、學習股票操作、幫忙另一半的工作，在家可以做很多事」、「我爸媽是開診所的，姊姊和哥哥都是醫生。沒有在上班的日子，我學了西班牙語、法語、德語，平常去各個國家感受不同的人文風景，也去做過國際志工，享受人生的同時也不會忘記充實自己」。

也有網友分享，「我有這種朋友，真的就是享受生活，但他學很多東西充實自己，好羨慕喔」、「有個朋友從小家人有幫他存股，現在靠股息維生，一年大概3、40萬。他的說法是住家裡吃家裡，沒什麼特別的花費，夠用就好，不想那麼累」。

還有網友回應，「家裡有錢，誰會想出去上班啊」、「要是像我這種，學費都要自己背的，就天天看到我，加班還有我」、「我覺得如果家裡有錢真的可以不工作，工作不是人生的全部，可惜我不夠有錢，還在當社畜」。