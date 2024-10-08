全國第一「2024致敬城鄉魅力大賞」雲林縣奪11項大獎

▲「2024致敬城鄉魅力大賞」，昨日舉辦頒獎典禮。雲林縣政府共計榮獲「城鄉魅力賞」、「城鄉金讚賞」及「傑出貢獻賞」等11項大獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

內政部國土管理署為讓城鄉風貌政策成效顯著且延續，並激勵各縣市政府與工作團隊，於今年度續辦「2024致敬城鄉魅力大賞」，昨（7）日舉辦頒獎典禮。雲林縣政府今年更上一層樓，共計榮獲「城鄉魅力賞」、「城鄉金讚賞」及「傑出貢獻賞」等11項大獎，獲獎數再次刷新紀錄全國第一。

雲林縣政府說明，此次得到「城鄉魅力賞」為3件景觀工程及3個社區，分別為「110年雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫」獲得競爭型計畫特優(第2名)、「110年雲林縣台西鄉中山路人文景觀再造計畫」獲得政策引導型計畫優等(第3名)、「110年雲林縣虎尾鎮建國里公園新闢工程」(虎尾鎮公所執行)獲得政策引導型計畫佳作(第16名)、古坑社區榮獲社區營造型計畫特優(第5名)、元長崙仔社區及水林尖山腳社區榮獲社區營造型計畫優等(第15、16名)。

縣府城鄉發展處補充說明，「110年雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫」活化建國一村閒置空間，打造出融合歷史文化與現代生活的特色街區。「110年度雲林縣台西鄉中山路人文景觀再造計畫」改造舊台西中山路5間頹屋，除獲得國內外多項景觀大獎外，更是榮獲112年台灣健康城市暨高齡友善城市獎-城市夥伴獎。

「110年雲林縣虎尾鎮建國里公園新闢工程」將廢棄公墓打造為「632高地公園」。古坑社區以「合力造村」方式，結合藝術家強化「古坑哈比村」整體意象。元長崙仔社區以當地耆老們的集體記憶，打造出「腳踏車公園」。水林尖山腳社區將70多年歷史的三合院，改造為「古厝拾憶棧」。



城鄉發展處指出，「城鄉金讚賞」主要針對各縣市政府、環境景觀總顧問及社區規劃師團隊之整體表現進行評鑑，本府在縣市績效評鑑取得特優(第1名)，環境景觀總顧問取得優等(第2名)，社區規劃師取得特優(第1名)。在「傑出貢獻賞」部分，則由本府城鄉發展處劉以興副處長榮獲「城鄉服務貢獻類」，以及古坑華南社區劉清極榮譽理事長榮獲「社區服務貢獻類」。



縣長張麗善表示，雲林縣兼具自然與人文景觀，縣府近年來致力於推動城鎮風貌及文化景觀建設，除了透過美學設計改造原有單調的景觀環境外，更響應聯合國永續發展目標之「SDGs11永續城鄉」，結合社區發展、地方創生精神，創造更多樣性的活動場域，以提升縣民的生活品質。