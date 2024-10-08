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社會 社會焦點 保障人權

租倉庫製毒「抄出巨量喵喵」　雲林6男怕中毒...23防毒面具自保

▲雲林地檢署破獲製毒集團。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林地檢署破獲製毒集團，6名20多歲男子共同承租斗六市一處倉庫，大膽改造為製毒據點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市一處汽車修配廠倉庫，今年1月由多名20多歲男子共同租下後，大膽改造為製毒據點。雲林地檢署檢察官廖云婕獲報指揮偵辦，於2月2日執行搜索，並陸續緝獲張男、林男、張男、林男、許男及林男等犯嫌案。已於日前偵查終結，依涉嫌毒品危害防制條例第4條第4項之製造第四級毒品罪嫌，將6人提起公訴。

雲林地檢署說明，張姓男子今年1月17日前，先向斗六市某汽車修配場旁倉庫之游姓房東接洽工廠出租，續由許、林出面租下工廠，先將黑色大塑膠桶、藥水、防毒面罩、刮刀、廣告帆布等製造毒品器具及設備，載運至工廠內，開始製造毒品。

▲雲林地檢署破獲製毒集團。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲檢警搜索製毒倉庫，發現防毒面具多達23個。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

完工後，林姓男子等人將毒品成品取下，於1月23日將裝有製作完成毒品之白色塑膠桶載至雲林縣林內鄉某空地後，轉搬上貨車，再由許開車送到桃園市觀音區交予他人。

警調人員於2月2日前往工廠執行搜索扣押，扣得二甲基卡西酮結晶盤65個、化工桶8個、防毒面具23個、漂白水2桶、漂白水空桶1桶、磅秤1個、裝有二氯甲烷化工桶1桶、開桶扳手1支、白色化工桶1桶、化學反應桶2桶、監視器1個、地板白色粉末1袋、白色不明化工桶1桶等物品，並從製毒用結晶盤65個取出2-溴-4-甲基苯丙酮純質淨重約1578.3公克、1-甲基苯基-1-丙酮純質淨重約809.9公克。

▲雲林地檢署破獲製毒集團。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲檢警搜索製毒倉庫，查扣大量製毒工具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署指出， 2-溴-4-甲基苯丙酮、1-甲基苯基-1-丙酮等第四級毒品為製造第三級毒品4-甲基甲基卡西酮，俗稱「喵喵」的前驅物質，而「喵喵」是台灣濫用最嚴重的卡西酮類化合物，經常添加於毒品咖啡包內。

▲雲林地檢署破獲製毒集團。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲檢警搜索製毒倉庫，查扣大量製毒工具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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