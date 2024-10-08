「行動診間」來了！雲林偏鄉行動醫療車啟航　醫療資源更即時

▲雲林偏鄉行動醫療車，配備完善診療儀器如同「行動診間」今日正式啟航。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

由鈺齊國際集團捐贈之雲林偏鄉行動醫療車，配備完善診療儀器如同「行動診間」。今（8）日正式啟航，縣長表示，感謝鈺齊國際集團董事長林文智慷慨解囊，也感謝轄內台大、成大等醫院的參與成全，才能順利投入支援草嶺假日急診醫療站及偏鄉行動醫療服務，讓雲林偏鄉醫療更為方便即時。

雲林偏鄉行動醫療車今日啟航首站，配合古坑衛生所及由斗六成大分院何宗憲副院長領軍的醫療團隊於草嶺村神農飯店前廣場，提供服務包含癌症篩檢如大腸癌篩檢、子宮頸抹片檢查、流感疫苗及新冠肺炎疫苗注射，更結合草嶺國小及附設幼兒園進行學童健康篩檢及行動診療服務，提供草嶺地區鄉親老少兼顧的整合式健康醫療服務。

縣長張麗善致詞表示，感謝鈺齊國際集團董事長林文智先生與總經理廖芳祝女士慷慨解囊，為解決草嶺鄉親就醫不便及因應該地日益增多觀光緊急救護需求，今年度衞生局整合轄內臺大、成大、若瑟、雲基、中國北港、雲長等6家急救責任醫院合作，提供假日急診醫療站、巡迴醫療服務及草嶺醫療照護加值方案，再搭配機動的行動醫療車及遠距醫療。

衛生局曾春美局長說明，目前醫療車規劃草嶺地區的服務，除了支援每週假日緊急醫療站，另外巡迴醫療部分每月第一週星期二上午於草嶺、下午於石壁由台大雲林分院提供醫療服務，及第二週星期二上午於草嶺、下午於石壁由斗六成大分院提供醫療服務，如有需要外展醫療服務，行動醫療車即可支援。

台大雲林分院長馬惠明表示，縣政府在2月打造了草嶺假日醫療站，更在夏季時建置巡迴醫療制度，由台大雲林分院及成大斗六分院派出精銳的醫生前往草嶺服務民眾，而今天在鈺齊國際集團大力捐贈設備齊全的行動醫療車下，更弭平了空間和技術上的障礙，真正照顧了弱勢的民眾，台大醫院很驕傲成為這計畫的一部分，也會盡全力服務鄉親。

▲今日啟航首站於草嶺村神農飯店前廣場服務當地鄉親。（圖／記者蔡佩旻翻攝）