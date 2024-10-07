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高鐵大道通車啟用！雲林交通便利動線再提升

▲雲林縣交通工務局於今年度完成縣道 145乙線高鐵大道道路改善工程，今剪綵剪綵通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣交通工務局於今年度完成縣道 145乙線高鐵大道道路改善工程，今剪綵剪綵通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為加強城市東西向動線，提升虎尾鎮、斗六市及莿桐鄉等地區交通安全與便利，由雲林縣交通工務局於今年度完成縣道 145乙線高鐵大道道路改善工程，經近一年多努力，該路段已正式通車。今（7）日由雲林縣長張麗善親自主持通車典禮，並邀請各地區民代與地方親一同剪綵慶祝。

縣長張麗善表示，縣道145乙線為東西向道路，又稱斗六聯絡道，西起145線，東至台1丁線，道路全長9.63KM，主要做為雲林高鐵特定區銜接至虎尾交流道及往來雲林斗六鎮之聯絡要道，因鄰近虎尾交流道且可往來雲林科技工業區，全線重車比重高，且道路AC鋪面使用年限已達10年以上，嚴重影響整體道路服務品質，應全面進行改善。

張麗善指出，縣道145乙線高鐵大道道路改善工程乙案，在縣府積極爭取下，經交通部公路局2021年底核定辦理。其道路改善範圍由0K+550起至9K+630處，共計9.08公里，依計畫道路寬度25公尺下，考量地方需求，配置雙向4車道、2慢車道，搭配路肩與設施帶，以及起點園道營造景觀休憩空間串聯周邊觀光景點。

更改善沿線植栽綠化空間、改善公車亭及增設LED路名牌標誌、聚落密集區改建既有人行道，並配合將道路鋪面全面刨鋪改善、管線全面配合下地、打開道路整體天際線，可提升道路服務品質及行車安全，提升縣道145乙線門戶景觀，打造全新高鐵大道。

張麗善強調，感謝所有參與這項工程的單位和人員，也要感謝沿線的居民和用路人，你們的忍耐和配合，讓我們的工作更順暢。我相信，這條道路的通車，不僅是雲林的喜事，也是全國的福祉。我們將繼續努力，打造更多的高品質道路，讓雲林成為一個交通便捷、生活舒適的幸福縣市。

▲雲林縣交通工務局於今年度完成縣道 145乙線高鐵大道道路改善工程，今剪綵剪綵通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣交通工務局於今年度完成縣道 145乙線高鐵大道道路改善工程，今剪綵剪綵通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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