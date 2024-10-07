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復刻世上首支保溫瓶！　雙十國慶焰火貴賓伴手禮曝光

▲雲林縣政府結合縣內農特產品與宗教文創小物，設計「雲林良品」貴賓禮盒，並復刻世界上第一支保溫瓶樣式的「國慶保溫瓶」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府結合縣內農特產品與宗教文創小物，設計「雲林良品」貴賓禮盒，並復刻世界上第一支保溫瓶樣式的「國慶保溫瓶」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雙十國慶焰火首度在雲林舉辦，雲林縣政府結合縣內農特產品與宗教文創小物，設計「雲林良品」貴賓禮盒，並復刻世界上第一支保溫瓶樣式的「國慶保溫瓶」，以延續主視覺「愈在地、愈國際」主題，貴賓禮盒呈現出台灣糧倉、文化傳承、職人好物的榮耀，給予貴賓無上尊榮感。

國慶貴賓禮盒禮盒包括「西螺鎮農會、斗南鎮農會及大埤鄉農會的米磚」、「VDS活力東勢胡蘿蔔汁」、「丸莊、瑞春及大同醬油」、「蜜蜂工坊及蜜蜂故事館國產蜂蜜」、「元進莊滴雞精」、「虎尾鎮農會虎霸王花生」、「詠統生技黑蒜頭」、「阿甘薯叔地瓜脆薯」等百年傳承農特產品，與在地嚴選農產品。

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雲林縣政府指出，雲林是台灣咖啡的原鄉，伴手禮內集結嵩岳咖啡莊園、青山坪咖啡農場、巴登咖啡專賣店、山海關珈琲莊園、江鳥咖啡、劍湖山世界公司、雲林縣古坑鄉農會、山妍慕夏莊園咖啡有限公司及TGC台灣咖啡莊園等9家國際知名咖啡業者，提供讓人再三回味好滋味。

另外，雲林縣國慶焰火活動籌備辦公室還特製雙十國慶保溫瓶，瓶身上經典的三條紋設計，搭配雙蓋的飲用方式，是復刻世界上第一支保溫瓶的樣式，並採用頭層牛皮皮帶作為提袋，襯托整體高質感的設計，讓賓客感受到雲林人滿滿的心意。

雲林縣長張麗善表示，北港朝天宮是媽祖信仰中心之一，禮盒內特別準備「北港朝天宮福袋」，為貴賓送上滿滿福氣。「興隆國慶造型蛋糕毛巾」由全國第一家毛巾觀光工廠製作，展現虎尾毛巾重鎮品牌創造力。張麗善強調，縣府各局處積極辦理國慶焰火籌備工作，雲林是台灣的糧倉，10月10日歡迎全台民眾一起來到雲林看焰火、採購優質的雲林良品，感受雲林的獨特魅力。

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