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大成功！媽祖文化祭+國慶煙火暖場600秒　西螺大橋萬人湧入　

▲彰雲2縣。（圖／彰化縣政府提供）

▲「2024西螺大橋藝陣文化祭」彰雲2縣長共同祈福。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國慶煙火今年首度移師雲林舉辦，昨(6日)「2024西螺大橋藝陣文化祭」在西螺福興宮與彰化溪州水尾震威宮攜手帶領下，二縣數十間宮廟出動神尊遶境，齊聚大橋第16拱處大會香，雲彰兩位縣長張麗善、王惠美親扶媽祖轎團拜祈福，晚間施放璀璨的600秒國慶暖場焰火，溪州大橋上瞬間湧入萬人圍觀，彰化警方一度請用路人將違停車輛駛離，提醒民眾注意安全。

▲彰雲2縣。（圖／彰化縣政府提供）

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▲有不少民眾站在西螺大橋觀賞煙火。（圖／粘小姐提供）

雲林縣政府配合國慶焰火首次移師雲林施放，於10月5日、6日一連兩天舉辦《2024西螺大橋藝陣文化祭》活動，並於昨 (6)日晚間在西螺大橋率先施放600秒的高空焰火，為國慶焰火活動打頭陣，為了取得絕佳的觀賞點，溪州大橋自下午起開始湧入觀看的民眾，點亮濁水溪沿岸，讓活動再掀另一波高潮。

▲彰雲2縣。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化北斗警方昨夜前往西螺大橋請民眾將車駛離。（圖／記者唐詠絮翻攝）

有民眾昨夜行經溪州大橋，發現橋上南北兩側、路邊不僅停滿車，也擠滿觀看施放煙火的民眾，相當擔憂民眾的行車安全；也有彰化民眾在「Threads」貼文「西螺大橋文化祭大家都停在溪州大橋看煙火..(警察有來勸導趕停在機車道的)，離場的時候還好我有錄影，因為我知道有一堆車要衝出來了(幸好沒事)」。

從民眾附上的影片可清楚看見，溪州大橋上南下與北上車道路肩均滿滿觀賞煙火的民眾與車輛。警方表示，昨夜有收到民眾通報，為了民眾安全，已前往大橋請用路人將車駛離，也提醒民眾要注意行車安全。

▲彰雲2縣。（圖／彰化縣政府提供）

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