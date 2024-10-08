2024國慶焰火！交通攻略一次看　4條接駁全線免費

▲2024國慶焰火施放，最佳觀賞區共11處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024國慶焰火將於10月10日晚間8時在虎尾高鐵特定區施放，為鼓勵觀賞焰火民眾，儘量搭乘大眾運輸工具，輕鬆享受璀璨國慶焰火，雲林縣交通工務局規劃4條免費接駁路線，服務大眾運輸轉乘及停車轉乘的民眾，並規劃多種交通指南，民眾可自行挑選方式輕鬆抵達現場。

雲林縣長張麗善表示，國慶焰火會場位於高鐵雲林站旁，外地民眾可搭乘高鐵並步行到達會場，10日高鐵公司已增開11班次列車、增停雲林站，方便民眾來看焰火。另民眾也可以搭乘台鐵至斗六或斗南火車站，再轉乘接駁車來觀賞焰火。



交通工務局長汪令堯指出，全線免費搭乘之4條接駁路線，乘車點分別為斗六火車站(後站)、斗南火車站(前站)、西螺轉運站及北港好庫文化園區，直達位於會場焰火轉運站。往會場首班接駁車自下午2時起，服務至晚間7時，約每10分鐘一班，人潮坐滿立即開車；返程部分則自夜間8時30分起，服務至全數民眾疏散完畢為止。

▲國慶焰火施放會場周邊交通管制圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



交工局說明，10日國慶焰火會場周邊清雲路、學府一路、永興路、永興南七路及廉使分線等路段於當天下午2時起實施交通管制，直至24時結束；另特定區內多處路段因應布彈需求即日起管制至10日國慶焰火結束，請用路人事先查詢相關管制公告，遵循指引牌面及交管人員指揮前往會場。



國慶日當天會場於學府一路、站前西路、永興南七路設置近8000個汽車車席停車場，與永興南五街設置2600個機車車席停車場。國道民眾可透過國道1號西螺及斗南交流道，再連接縣道到達停車場；使用一般道路民眾則可經由縣道145、縣道156、縣道158等周邊道路前往停車場。



交工局提醒，因應高鐵特定區周邊道路管制，高鐵雲林站站前道路(學府路、站前東路)於10月10日12時起不開放民眾通行，高鐵接送民眾請自學府一路左轉高鐵雲林站後站西側道路(臨時道路)上下車；搭乘高鐵參加國慶焰火民眾，請由1、2號出口出站。



另配合高鐵特定區周邊道路管制，車輛將禁止進入管制區。民眾欲搭乘計程車可至高鐵站雲林站3號出口搭乘高鐵特約計程車；或至學府一路路側搭乘一般排班計程車，搭乘民眾請依順序排隊搭乘。一般團客之遊覽車，請行駛至學府路(站前西路至六十甲路)北側停放上下客，再依循指標步行至觀賞區。



縣府計畫處為了讓民眾在出門前能知道國慶焰火的資訊，焰火官網特別準備現場人潮燈號儀表板，燈號分為舒適、普通、略擠、擁擠、管制等5個等級，民眾可即時了解主觀賞區和11個建議觀賞區的人潮狀況。此外，人潮燈號儀表板介接google地圖的即時路況，民眾出門前就可查看哪些路段通行速度較慢、哪些路段正在塞車，規劃最佳行車動線，或抵達會場的方法。

▲國慶焰火施放會場交接駁、自駕停車地點說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）