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世界最大鹽祭典　2024鯤鯓王平安鹽祭26日登場

▲2024鯤鯓王平安鹽祭10月26日登場，獨一無二鹽產業結合信仰的文化盛典，相當值得大家參與體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024鯤鯓王平安鹽祭10月26日登場，獨一無二鹽產業結合信仰的文化盛典，相當值得大家參與體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今年鯤鯓王平安鹽祭已邁入第21年，在交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處及南鯤鯓代天府等協力夥伴合作下，2023年獲得「台灣永續行動獎-金級」、「亞太永續行動獎-銅級」兩個獎項，顯示在地跨域整合的永續行動，獲得國內外評審的推薦與肯定。

▲2024鯤鯓王平安鹽祭10月26日登場，獨一無二鹽產業結合信仰的文化盛典，相當值得大家參與體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鯤鯓王平安鹽祭是一場結合「王爺信仰」與「鹽業文化」，並且是台灣觀光雙年曆的國際級活動，同時更是世界最大的鹽祭典！

▲2024鯤鯓王平安鹽祭10月26日登場，獨一無二鹽產業結合信仰的文化盛典，相當值得大家參與體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南管理處8日在觀光署旅遊服務中心舉行記者會，今年由吳府千歲王爺輪值，代表色為正紅色，今年度的平安鹽袋也在會場首次亮相，活動現場以祈福鹽堆做為主題意象，由出席貴賓一同插上平安鹽祭活動主軸旗幟，歡迎大家10月26、27日蒞臨台南北門的南鯤鯓代天府，一同參與這場觀光、產業、文化與宗教結合的年度盛事。

▲2024鯤鯓王平安鹽祭10月26日登場，獨一無二鹽產業結合信仰的文化盛典，相當值得大家參與體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鯤鯓王平安鹽祭是由鹽祭的三部曲組成：請鹽、祭鹽、謝鹽。10月26日將在已有206年歷史的台南北門井仔腳瓦盤鹽田進行「請鹽」科儀，並且將遵行傳統古法產製的海鹽，護送至南鯤鯓代天府，透過敕鹽科儀進行「祭鹽」儀式，在108噸的大鹽堆前將寶劍及符咒敕下，場面震撼人心，10月27日活動尾聲還有「謝鹽」科儀，將敕過的祈福鹽從南鯤鯓代天府，送回北門井仔腳鹽田完成平安鹽祭的循環，返本還原，生生不息。兩天活動儀式莊重神聖，是獨一無二鹽產業結合信仰的文化盛典，相當值得大家參與體驗。

▲2024鯤鯓王平安鹽祭10月26日登場，獨一無二鹽產業結合信仰的文化盛典，相當值得大家參與體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，在鯤鯓王平安鹽祭祈福儀式中，開放民眾及企業認購平安鹽祈福鹽簍，包含祈福鹽、客製祈願平安疏文、年度祈福紀念品等，有興趣的民眾可洽詢台灣守護文創股份有限公司「祈福專案」；南鯤鯓代天府在活動期間舉辦跋桮挑戰賽，總獎金超過新台幣50萬元，還有囡仔公童玩活動及中英文導覽解說等，歡迎民眾參訪南鯤鯓代天府，還能到北門周邊廟宇：保安宮、永隆宮、興安宮及泰安宮，來場黃金明信片集章活動-北門廟宇巡禮小旅行。

▲2024鯤鯓王平安鹽祭10月26日登場，獨一無二鹽產業結合信仰的文化盛典，相當值得大家參與體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次活動也邀集雲嘉南各縣市業者辦理觀光市集，讓到場民眾感受雲嘉南濱海旅遊魅力，同時會場還規劃捐發票換平安鹽袋活動、平安鹽祭晚會、舞台表演等活動。更多活動報名資訊及活動內容，請上「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。

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