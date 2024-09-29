2024總爺和風文化祭開幕　邀賞群馬縣工藝特展體驗大蛇神轎祭典

▲2024總爺和風文化祭-群馬縣傳統工藝特展，29日下午於麻豆總爺藝文中心開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府及台南市台日文化友好交流基金會共同籌劃的2024總爺和風文化祭-群馬縣傳統工藝特展，29日下午於麻豆總爺藝文中心開幕，現場展出許多珍貴的群馬縣工藝與民俗藝術品，自9月27日至12月15日於總爺藝文中心紅樓盛大展出。

台南市長黃偉哲特別出席典禮，盼藉由和風文化祭，讓台日雙方的文化有更深入的交流。包括日本台灣交流協會高雄事務所奧正史(Okumasa Humi)所長、群馬縣產業經濟部地域企業支援課創作革新室飯塚良(Iizuka Makoto)室長，以及市議員陳秋宏等貴賓也紛紛出席，為活動增添許多光彩。

黃偉哲表示，台南跟日本淵源很深，而且有許多友誼深厚、互相友好的城市，2016年台南發生0206地震，日本友人立刻給予台南溫暖的關懷，Covid-19疫情期間日本政府捐贈了上百萬劑的疫苗給台灣，而台灣也回贈醫療手套、口罩等醫療器材予日本，這些都充分見證雙方友誼的美好。

黃偉哲說，今年和風文化祭台南與群馬展開交流，群馬總共帶來57件工藝文化作品，另外也有許多文化或民俗的工作者也特地來台南，要與台南展開交流，希望市民朋友把握機會來總爺參觀，增加對群馬文化的了解。未來台南也會舉辦各項交流活動，讓雙方更深入的了解，加深雙方的友誼。

今年度的總爺和風文化祭邀請群馬縣帶來11種類共57件工藝品來台，包括「桐生織和服秀」、「桐生八木節舞蹈」、「沼田老神溫泉大蛇遊行」、「達摩職人實演」等10場演出，高崎達摩彩繪、群馬木芥子彩繪、日本浴衣等6場次體驗，並集結28家台南在地美食與文創業者一同舉辦開幕市集。於9-12月展期間更特別安排2場日本文化體驗、12場假日定點導覽、群馬工藝品意象的戶外裝置等，內容豐富有趣，歡迎所有喜愛日本文化的好朋友來感受這場豐盛的和風饗宴。

市府表示，今年是和風文化祭辦理第12年，特別邀請群馬縣為合作城市有其重要意涵。自2013年起，群馬縣水上町役場派駐正式公務員到台南進行為期9年的交流，並在安平的市政中心辦理公務；同年12月台南市與日本群馬縣水上町正式簽署友好都市協定。群馬縣出身的羽鳥又男先生在1942年出任台南市長，在位期間雖正值第二次世界大戰時期，仍堅持修復赤崁樓，現在台南市才得以保存珍貴的歷史古蹟。

開幕儀式中，日本群馬縣產業經濟部地域企業支援課創作革新室飯塚良室長，代表群馬縣山本一太知事表達對和風文化祭的祝福。也希望往後雙方在觀光物產、政治交流及教育議題外，能有更多交流的機會。黃偉哲市長也趁此機會致贈飯塚良室長台南的劍獅交趾陶，飯塚良室長也回贈自性寺燒的馬克杯予黃市長，象徵雙方友誼長存。

文化局表示，群馬縣蠶絲產業在日本是首屈一指，因而被喻為「絲綢之鄉」，本次展出桐生織、伊勢崎絣、桐生橫振刺繡、高崎達摩等，均是可彰顯群馬縣精湛技術的工藝品。而位在麻豆隔壁的下營區也以蠶絲製品而聞名，下營區的養蠶業興起，要歸功於日本時期由台灣總督府所成立養蠶所，台灣養蠶業才得以蓬勃發展。

此外，著名的藤岡鬼面瓦、迦葉山天狗面具、群馬木芥子、西上州竹皮編、自性寺燒、上州高崎注染手巾、榛名木目人形等工藝品，也非常值得民眾來一探究竟。同時，首次來台展出「沼田老神溫泉大蛇神輿」是群馬縣以大蛇作為地方守護者及信仰，在台南也有象徵保護家園神靈的蜈蚣陣，台南與群馬不約而同的在工藝與信仰均有異曲同工微妙之處。

特別的是「沼田老神溫泉大蛇」在參加完和風文化祭開幕式二日活動的遊行後，也將於紅樓展出。2024總爺和風文化祭-群馬縣傳統工藝特展自9月27日起至12月15日，上午9點至下午5點開放參觀，喜愛日本文化的民眾們千萬不要錯過這難能可貴的機會。