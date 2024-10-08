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中國「蠟瓶糖」爆紅流竄高雄夜市！來路不明亂添加　衛生局開鍘了

▲▼蠟瓶糖 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲青雲宮夜市攤販販售的蠟瓶糖違法添加甜味劑 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

從中國抖音爆紅到台灣的零食「蠟瓶糖」，近日在市面上竄起，不過多數未標示成分，對人體有健康疑慮。高雄市衛生局近日啟動專案稽查，發現青雲宮夜市、八卦夜市都有販售無中文標示的蠟瓶糖，但業者無法提供來源商，檢體還違法摻加甜味劑；此外，在瑞豐夜市、左營團購雜貨店也出現中國的繽紛糖果，業者同樣無法提供來源，衛生局要求4家業者下架商品並銷毀，同時開出至少3萬元以上的罰單。

繼魔芋爽、蘿蔔刀、鼻吸能量棒後，近期中國又流行一款糖果「蠟瓶糖」，因色彩繽紛、造型可愛，最近在市面上大量販售。不過蠟瓶糖疑含有工業用蠟，引發議論。而這些爆紅的零食玩具透過抖音、小紅書等平台蔓延至全台校園。

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▲▼蠟瓶糖 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局啟動蠟瓶糖專案稽查 。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局近日啟動「蠟瓶糖」稽查專案，稽查人員到各地區夜市觀光商場、老街、賣場、雜貨店、東南亞食品雜貨店及實體網購商店等243家查核，並抽驗蠟瓶糖、果町、軟糖、泡泡糖、口香糖等進口糖果，其中查獲4家不合格。

衛生局指出，仁武八卦夜市、大社青雲宮夜市現場查獲2名業者有販售蠟瓶糖，業者無法提供來源供應商，商品也沒有中文標示、查驗登記，其中一件還違規添加甜味劑。

此外，在瑞豐夜市也查獲一家糖果店販售中國進口糖果「五彩風車果町」、「爆紅夾心泡泡糖」，業者無法提供來源廠商，商品包裝沒有中文標示及查驗登記。而左營區一家知名日韓團購雜貨店，也販售來路不明未經核准進口的中國食品遭查獲。

▲▼蠟瓶糖 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲抖音爆紅的蠟瓶糖流竄各大夜市 。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，已要求4家業者將商品下架銷毀，同時依食安法第47條第8款、第11款、第14款、規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲，業者應依食品安全衛生管理法第30條規定向食品藥物管理署申請查驗並申報輸入產品有關資訊，並依食品安全衛生管理法第22條規定標示，以確保產品符合我國食品安全衛生相關規定。情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

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