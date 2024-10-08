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幕後／高雄上周五繼續放假「正確決定」！拚3天內恢復正常生活

▲▼高市災後重建 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲山陀兒颱風挾17級強風襲高雄，市府決定多放一天颱風假成為恢復正常生活的關鍵。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

上週山陀兒颱風侵襲台灣，以超過17級風登陸高雄小港，是繼賽洛瑪之後第二個登陸高雄的颱風，暴風圈並停留超過10小時之久，不僅部分地區時雨量超過凱米颱風，更造成路樹、號誌等2500件倒塌、故障，但高雄因決定在颱風過境後停班課，爭取時間，才能在3天內復原大部分市容，恢復正常生活。

▲▼高市災後重建 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者在上週五（4日）實地走訪高雄多處，觀察到市府在風雨漸歇的第一時間，便全體出動進行清理作業，除了工務局、環保局兩大第一線局處外，農業、觀光、教育、海洋等也各自針對農漁災損、校園、觀光景點等區域進行盤點及復原。

▲▼高市災後重建 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

另一方面，包括台南、台中、新北、桃園、國軍等外縣市及中央單位，也和台電、台水工作人員出現在高雄各地，協助清理工作、加速復水復電。在主要幹道民族路一帶，雖然多處遭到傾倒路樹阻礙交通，但警察及義警、義消出動維持交通，讓用路人能維持南北基本通行；輕軌方面，捷運局與交通局也連夜搶修，排除軌道障礙，在4日下午即宣布正常營運。

▲▼高市災後重建 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

至本週一（7日），高雄正常上班上課，交通正常、校園也可使用，雖然市容並未完全復原，但日常生活已經無礙；一名南高雄的里長表示，上週五的停班課是正確的決定，讓民眾能清理家園，「如果是正常上班上課，路面交通一定大打結，反而更危險。」

▲▼高市災後重建 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

此外，一名年輕的老闆無償開工程車協助清理路樹，「我要去拯救我最愛的高雄」，讓不少網友直呼感動。破紀錄的強颱山陀兒，讓高雄市民更團結、也讓這座城市更有韌性。

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