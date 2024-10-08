首例！第1對兩岸同性伴侶「高雄登記結婚」　親友團大陣仗祝賀

▲恭喜！第1對兩岸同性伴侶在台登記結婚。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

婚姻平權又跨出新篇章！內政部上月中旬剛宣布，兩岸同性伴侶在第三地結婚後，可以在台灣登記結婚。昨(7日)就有一對同性伴侶到高雄戶政辦公處完成結婚登記，新人帶著十幾名親友紀錄下珍貴的畫面，2人在模擬電影拍攝現場的結婚背板前拍個不停，戶政事務所開心地表示，這是象徵「人生的下一場」，也特別準備結婚小禮物，希望兩人能幸福久久。

全國第一對兩岸同性伴侶，昨日在高雄鼓山戶政事務所鹽埕辦公處順利完成結婚登記，2位新人一位是高雄人Ryan，另一方為大陸籍的Righ。Ryan在高雄鹽埕經營民宿，因緣際會下認識了來台旅行的Righ，兩人便墜入愛河，2019年就在美國登記結婚。

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由於當時國內並未承認台灣與大陸地區同性配偶在第三地結婚後，可在國內辦理結婚登記，所以遲遲無法在國內完成結婚登記，直到今年9月19日，陸委會終於開放台灣與大陸地區人民同性配偶在第三地合法登記結婚後，可比照異性配偶通過移民署面談，在國內辦理結婚登記。

2位新人在上週通過移民署面談，這星期的第一天上班日就趕緊到高雄戶政事務所完成終身大事。讓戶所人員印象深刻的是，這對新人上午8點就踏進戶政事務所，且大陣仗的帶著十多名親友團、婚攝紀錄團隊，「當時冷氣都還沒涼呢！大家忙到汗流浹背，替新人審核完所有文件後，終於完成登記、換身分證，很特別、大家都很開心，過程大約一個多小時。」

▲Righ(左)來台旅行時認識在鹽埕開民宿的Ryan(中)。（圖／記者許宥孺翻攝）

戶政所主任王秋貴轉述，Ryan說，他選擇在鹽埕區完成結婚登記，不僅是他在鹽埕開設民宿，也是對這個區比較親，很高興迎到遲來的婚姻自由，想好好記錄這一刻珍貴的畫面。

王秋貴表示，高雄市各戶政事務所注重性別平等，結婚背板不刻意強調男女性別，提供新人拍照打卡，留下永恆的回憶。這兩位新人拍的背板是電影拍攝場景，取名叫做「人生的下一場」，有打板、布景、攝影機、導演椅，象徵著新人邁入婚姻要步入人生的下一階段，Ryan、Righ在背板前瘋狂拍照，大家都替他們開心。

此外，戶政事務所也送上結婚小禮物「幸福存錢筒」，它不僅是相框可以放3面照片，除了可以打開當擺設，又可以存錢，象徵存下幸福、長長久久。

高雄市民政局表示，婚姻平權不分國族，同性伴侶也該同享平等權利，全國首對台陸同性配偶在高雄完成結婚登記，更賦予高雄這座人權城市特別的歷史意義與價值。恭喜2位新人，在高雄完成終身大事，祝福有情人終成眷屬。