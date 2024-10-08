高雄排毒店「人生就是進進出出」男女連結ing被逮　錯愕穿褲畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄排毒店又少一間！新興分局日前接獲檢舉，指轄區一棟大樓內藏春色。警方日前前往搜索，逮獲3對男女正從事性交易，現場查扣帳冊等不法資料，並帶回男客、女服務生及負責人偵辦。

▲SPA會館在網路社群貼出照片吸引客人。（圖／記者許宥孺翻攝）

新興分局接獲檢舉，新興區和平一路某大樓內疑似藏有違法性交易，大樓外牆雖掛著美容SPA的招牌，但在網路社團上貼出女服務生的照片，各個大尺度露奶、秀直長腿，外貌看似年輕。店家表示「人生不就是這樣，裡裡外外，進進出出」，內文毫不掩飾的寫明地址、電話、Line ID以及女服務生的號碼。

▲照片各個看似年輕，但其實現場查獲女服務生都有年紀。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方5日晚間9點多持搜索票入內執行搜索，在店家包廂內查獲3組客人正在從事性交易，現場逮獲38歲林姓男客、28歲康姓男客、60歲劉姓男客，以及54歲林姓女服務生、52歲高姓女服務生、47歲王姓女服務生，以及在場候客的50歲陳姓女服務生。全數均依違反社會秩序維護法80條移送裁處，其中陳女因逾期居留，除裁罰外將交由移民署高雄專勤隊收容遣返。

▲▼警方上門時，嫖客正在穿褲子，神情錯愕。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，警方也逮獲51歲吳姓負責人、30歲朱姓工作人員，兩人媒介半套性交易1800元，可抽取900元牟利，兩人依刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。