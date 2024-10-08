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男友吃麥當勞薯條「1常見舉動」　櫻花妹秒倒彈　怒提分手

▲▼ 薯條。（圖／CFP）

▲男友將兩人的薯條全部倒在托盤上，瞬間惹毛OL。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本一名26歲OL和男友到麥當勞吃飯時，男友沒經過她的同意，就直接把兩人的附餐薯條，全部倒在托盤上。她對此感到不滿，沒想到男友不但不理解她，做出的回應也讓她心寒。OL因此上網分享了這個故事，沒想到瞬間獲得上百網友討論。而她也根據網友的建議，重新再和男友談論這個話題，沒想到對方堅持己見，讓她不得考慮是否要分手。

根據《讀賣新聞》報導，情侶們在外用餐共享餐點並不稀奇，但是有時其中一方可能會不那麼開心。日本一名26歲女性和一名曾經離婚的29歲男子交往，對方在婚姻存續期間生了1個孩子，目前則交由前妻全權照顧。

兩人在一起3個月時，曾經到麥當勞約會，沒想到卻被男方的行為搞到不歡而散。當時兩人各自點了漢堡套餐，男友竟然沒問過她的意見，就直接將兩人的薯條倒在托盤上，甚至還理直氣壯地說，「這樣吃起來更方便。」

女方對此感到不滿並當場表示，「你為什麼不只倒自己的就好，連我的薯條也一起倒出來？這樣薯條很快就會變冷不好吃，而且你怎麼可以沒經過我的同意就碰我的食物，這樣真的讓人不舒服。」

她強烈要求男友以後不要再這樣做，沒想到男友卻對她的反應感到驚訝，同時反駁，「薯條本來就是要大家一起吃的，我一直都這樣做，有什麼問題？」不但不理解她的感受，反而還因此不爽。

面對男友的態度，OL感到極度失望，但同時也開始懷疑自己是否太過小題大做。於是她在網路上求助，詢問其他人對此事的看法。這個問題很快在網絡上引發熱議，並吸引超過450則評論。

大多數網友都站在OL這邊，認為男方在沒有經過對方同意的情況下擅自動別人的食物，不僅很沒禮貌，還涉及衛生問題。一些網友更懷疑他這麼做是為了想多吃她的薯條，批評男方貪心又小氣。

該名OL最終重新透過電話和男友好好討論這件事，然而雙方仍然無法達成共識，越吵越兇。最終，男友直接掛斷電話，因此OL也開始思考是否要分手。

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