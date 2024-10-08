遠征烏克蘭？南韓防長分析金正恩意圖：北韓可能出兵援俄

▲金正恩7日前往參加金正恩國防綜合大學創校60周年紀念，發表演說。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩去年9月訪俄、俄羅斯總統普丁今年6月出訪平壤，兩國簽署《全面戰略夥伴協定》，在軍事領域緊密合作。南韓國防部長金龍顯分析，由於俄朝兩國所簽署的協定在層級上逼近軍事同盟，因此認為北韓即有可能派遣正規軍前往烏克蘭，協助俄軍的「特殊軍事行動」。

根據《韓聯社》，南韓國防部長金龍顯今（8）日前往首爾市龍山區國防部大樓，出席國會國防委員會國政監察，他在會議上針對北韓派兵外援俄軍的可能性進行分析，「（北韓）是否會派遣正規軍前往烏克蘭之問題，由於俄國與北韓簽署層級逼近軍事同盟的相互協防條約，因此我認為派兵的可能性極高。」

金龍顯進一步提到，「在烏克蘭傳出北韓軍隊軍官、士兵死傷的消息，從各種情況來推估，我認為有這個可能性（指北韓向烏克蘭派遣正規軍援俄）。」

據悉，先前烏克蘭媒體《基輔郵報》曾於當地時間本月4日在報導指出，在烏克蘭東部頓涅茨克州的俄軍占領區域，因為受到來自烏軍的飛彈攻擊，導致俄軍有20多人死亡，其中包含6名北韓軍的軍官，而其他3名以上的北韓軍士兵也因此受傷。

俄羅斯當地的社群媒體透露，北韓軍隊的軍官日前觀摩俄軍的訓練示範過程。其實烏克蘭的情報當局也指出，北韓軍隊的工兵部隊曾經於去年在俄軍占領區域展開活動。

金龍顯認為，如今俄烏戰爭局勢詭譎多變，「隨著俄烏戰爭爆發、中東情勢惡化，導致全球國防安全環境發生極大的變化。俄國與北韓之間的關係，也變得更加緊密，相當於軍事同盟。北韓仍在提升核武與導彈能力，嚴重威脅韓半島（朝鮮半島）與地區的國安情勢。」

金龍顯表示，「對此，我軍（南韓）將以強調核武的韓美同盟為基礎，建設出『驕傲的科技強軍』。」