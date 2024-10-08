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宮崎機場「未爆彈爆炸」引憂！　日政府擬下令徹查其他4機場

▲▼宮崎機場美軍未爆彈爆炸。（圖／路透）

▲宮崎機場發生美製未爆彈爆炸事件。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本宮崎機場2日發生滑行道爆炸事件，經確認，爆炸原因為跑道下埋藏美國製未爆彈，而該機場隨即封閉跑道，當天所有起降航班都受到影響。對此，國土交通大臣齊藤鐵夫8日宣布，將於下周起對宮崎機場進行檢查，以確認是否還有其他未爆彈。此外，仙台、福岡、那霸以及松山等4個機場也預計列入檢查對象中。

根據《產經新聞》報導，宮崎機場連接停機坪與跑道的滑行道2日上午突然發生爆炸，導致地面的柏油路被炸出一個巨大坑洞。警消獲報到場後，懷疑是未爆彈爆炸導致，因此緊急通知自衛隊到場處理。

國土交通大臣齊藤鐵夫8日在記者會上表示，下周會對宮崎機場進行磁力探測，以尋找是否還有其他未被發現的未爆彈。該檢測會涵蓋滑行道、跑道及部分降落區域，預計很快就會與負責檢測的業者簽訂合約。

檢查將會在凌晨和夜間進行，避免影響航班運行。而整個檢查過程預計會持續數天。

除了宮崎空港外，國土交通省也考慮對其他曾發現未爆彈的舊日軍機場，包含福岡、那霸、仙台以及松山等4個機場進行檢查。

這次的宮崎空港爆炸事件發生在2日早上8時左右，地點位於機場東側的滑行道。而爆炸也導致滑行道被炸出一個直徑7公尺、深度1公尺的坑洞。陸上自衛隊事後則發現一枚的美製250公斤炸彈。

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