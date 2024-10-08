建交50周年！南韓、新加坡將升級「戰略夥伴」關係　穩定供應鏈

▲南韓總統尹錫悅、新加坡總理黃循財，8日在新加坡國會召開聯合記者會。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅從6日起正式展開菲律賓、新加坡、寮國等東南亞出訪行程，繼結束與菲律賓總統小馬可仕的會談後，今（8）日第二站抵達新加坡，與新加坡總理黃循財進行會談，並於稍早召開聯合記者會，雙方協議明年兩國建交50周年時，將升級為戰略夥伴關係，在供應鏈等領域緊密合作。

根據《韓聯社》，尹錫悅8日與新加坡總理黃循財展開會談，並在稍早聯合記者會上，稱新加坡是南韓過去半世紀以來共同奔走國家發展的夥伴，而日後更將成為共同開拓未來的核心夥伴，「明年即將迎來兩國建交50周年，能夠來到東南亞國協（ASEAN）內南韓的核心友邦新加坡，我感到非常興奮。」

尹錫悅表示，「新加坡與韓國1975年建交以後，經過半世紀的洗禮，雙方持續發展合作關係。儘管兩國有著天然資源不足的先天劣勢，但仍堅持培育人才、構築高科技與金融等領域基礎建設，如今躍升為全球經濟強國。如今，新加坡與韓國在AI、數位、綠色經濟等未來關鍵領域的發展上成為先驅，占有一席重要之地。」

在會談中，南韓、新加坡簽署《供應鏈夥伴約定》，建構「供應鏈危機應對系統」，未來一旦供應鏈出現混亂時，將在5天以內召開緊急會議共同應對；而兩國也協議，將於明年建交50周年時升級為「戰略夥伴關係」。

黃循財則感嘆兩國之間的緊密合作程度，雙方之間的投資與貿易額持續進步。對於韓半島（朝鮮半島）問題，黃循財也表示，新加坡將竭盡全力協助南韓與北韓之間的關係，在協助韓半島統一的建設性對話中，由新加坡竭盡全力扮演關鍵角色，強調國與國之間的合作，才能避免危險情勢一觸即發。

黃循財補充，未來新加坡與南韓之間的合作，將擴大至國防、教育、氣候變遷、AI、電腦安全、數位、綠色經濟等。

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