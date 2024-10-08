高雄鶴茶樓4分店突歇業！員工控欠薪：老闆早跑了　勞工局急出手

▲高雄4間鶴茶樓遭爆欠薪、老闆跑路。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

知名連鎖手搖飲店「鶴茶樓」，上月中旬遭爆料，高雄有4家分店無預警歇業，當時一度傳出是店內需要重新裝潢，約一個月後恢復營業。沒想到一個月過去了，這4家店仍然鐵門深鎖，有員工出面控訴「老闆早就跑路了」，還有人說連9月薪水都還沒領到，主管更是訊息不讀不回。勞工局今日聯繫雇主，對方則承諾今天會付薪，若未依約付薪，勞工局最高可裁罰100萬元罰鍰。

臉書粉專「高雄點 Kaohsiungtien」上月中旬突發出鶴茶樓高雄4家分店的截圖，包括三民十全店、鳳山五甲店、漢神自強店、鳳山青年店，Google上均顯示「永久歇業」，粉專驚呼「鶴茶樓怎麼了，一次4間改成永久歇業？」引來網友熱烈討論。

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▲鶴茶樓鳳山五甲店今日鐵門仍深鎖。（圖／記者許宥孺攝）

當時就有網友表示，「就是老闆不知道怎麼了，然後廠商把店裡的設備都搬走」、「自強店不是才剛開一陣子而已」、「漢神自強開業時間沒有很久欸」、「十全店還預購一堆伊藤潤二的東西還沒拿耶」。

總部於9月14日回應，已聯繫上加盟主，對方稱因店內裝潢和設備更新，大約需停業3至4周，最快可以在2周內復業，不過目前僅以傳訊告知。

▲鶴茶樓三民十全、鳳山青年店目前Google地圖顯示歇業、暫停營業。（圖／記者許宥孺攝）

不過現在3週過去了，這4家店仍遲遲沒有開門營業，昨日就有民眾爆料，「老闆早就跑了」、「鶴茶樓總部也擺爛沒去追蹤復業進度」、「等不了的員工都跑去找其他工作了」、「說好5號給薪水也沒」、「老闆目前就是電話不接LINE不回人間蒸發」；不過也有網友表示「7號有收到通知聯名商品快到貨了」。

對此，高雄市勞工局表示，今（8）日有該店勞工到勞工局諮詢勞動權益事項，勞工局現場聯繫雇主，雇主表示將於今日付薪。勞工局提醒，勞工今日如未收到工資可逕向本局申請調解或提出申訴，若經查確未全額給付薪資，將依法裁處雇主2萬至100萬元罰鍰。