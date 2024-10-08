山陀兒過後高雄排毒店客滿　28歲光頭哥「只選到52歲阿姨」還被抓

記者許宥孺／高雄報導

山陀兒颱風橫掃高雄過後，有民眾不僅忍不住多日關在家的心情，連褲檔也關不住了。5日晚間一名28歲康姓男子到新興區一家半套店消費，店家說明半套一次1800元，隨後叫小姐到套房內讓他選擇，但是店家生意太好，最後只讓他選到一位52歲的阿姨，沒想到還沒完事，又遇上警方上門搜索，最後只能狼狽地穿上褲子，乖乖配合回派出所接受偵訊。

▲高雄SPA會館刊登假照片攬客，實際上女服務生都是五旬阿姨。（圖／記者許宥孺翻攝）

新興分局日前接獲檢舉，新興區和平一路某大樓內疑似藏有違法性交易。警方5日晚間9點多持搜索票進到這家SPA會館執行搜索，其中一間包廂外傳出周杰倫的《髮如雪》，員警開門入內喊「派出所的，通通不要動！」依序又在其他2間包廂內查獲正在從事性交易的男女，女服務生、男客驚見警方上門，狼狽地穿上衣服褲子，配合警方搜索。

▲男客驚見警方上門，狼狽地穿上褲子。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方於現場逮獲38歲林姓男客、28歲康姓男客、60歲劉姓男客，以及54歲林姓女服務生、52歲高姓女服務生、47歲王姓女服務生，以及在場候客的50歲陳姓女服務生。另還有51歲吳姓負責人、30歲朱姓工作人員，通通被帶回派出所偵訊。

警方調查，該大樓外牆雖掛著美容SPA的招牌，但在網路社團上貼出女服務生的照片，各個大尺度露奶、秀直長腿，外貌看似年輕。店家表示「人生不就是這樣，裡裡外外，進進出出」，內文毫不掩飾的寫明地址、電話、Line ID以及女服務生的號碼。不過實際上，網路照片與本人顏值大有出入，可以說是廣告不實。

▲28歲光頭哥颱風天後買春被抓了。（圖／記者許宥孺翻攝）

據悉，28歲康姓男子坦承過去就有買春過，但是並未在這家消費過，當時在網路社團上看到攬客訊息，看完照片後覺得心動，便加入店家的Line ID，約好在5日晚間到店家消費，並說好半套一次1800元，康男認為合理便同意。

店家隨後便分配女服務生到包廂給男客人選擇，不過當晚生意不錯，店內也僅有4名女服務生，而且年紀也落在47至54歲，所以並沒有太多選擇，最後康男在50歲越南阿姨和52歲台灣阿姨之間選擇了「支持MIT」。

▲28歲光頭哥選擇52歲台灣阿姨連結(左1)。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲越南籍50歲陳姓女子逾期居留被遣返。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方詢後，將康男等3名男客、4名女服生依違反社會秩序維護法80條移送裁處，其中越南籍的陳姓女服務生因逾期居留，除裁罰外將交由移民署高雄專勤隊收容遣返。

此外，SPA會館51歲吳姓負責人、30歲朱姓工作人員，兩人媒介半套性交易1800元，可抽取900元牟利，兩人依刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。