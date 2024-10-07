2024台東電音派對　19日嗨翻森林公園！

▲2024台東電音派對「MONSTER E-TIYALAND」19日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

連續舉辦三屆深受好評的台東電音派對，即將再次重磅登場！台東縣政府將於19日在台東森林公園舉辦「2024 MONSTER E-TIYALAND」電音派對，為電音迷帶來一場前所未有的音樂盛宴。縣長饒慶鈴表示，今年首次採用大型國際級音樂派對的舞台設計、硬體規格、精彩特效及壓軸的煙火秀，搭配國內外知名DJ、歌手及團體精彩演出，並設有在地美食攤位與互動遊戲，將為縣民及遊客帶來聽覺與味覺的多重饗宴，邀您一起來嗨翻森林公園！

台東縣政府7日舉行台東電音派對記者會，由饒慶鈴向全國電音迷預告此一好消息，電音派對將於當天下午3點起在森林公園大草皮登場，一直延續到晚間10點。饒慶鈴提到，台東電音派對不僅是音樂愛好者的饗宴，更是文化與創意的結合，透過多元的音樂元素，展現出豐富的台東文化特色，歡迎所有熱愛音樂及追求創意的民眾一同來臺東共度熱力四射的夜晚。

今年為了讓各年齡層都可以參與，除了準備豐富的親子活動，包括可愛的拍貼機、360°環景拍攝裝置、充滿童趣的童樂魔術及氣球表演、令人驚奇的特技表演等，讓大朋友小朋友都可以同樂，此外還設有市集攤位，集結美食、文創、商品等多種特色；現場更將準備打卡贈品限量的夜光手環、限量手機吊繩等，要讓所有參加的民眾玩得開心。

縣府民政處指出 ，電音派對今年網羅了多位重量級DJ、歌手與團體，包括台東在地的海盜娛樂、Keep Dance Studio、超強新人動感舞姬-Miusa、「台東之光」百大DJ女神-DJ-Janice、2024年HITO流行音樂最佳唱作歌手-鼔鼓、日本冠軍DJ-Natsumi、甜辣系個性女神DJ-Alyshia、音樂精靈混血甜心DJ-Ashley Baby、亞洲百大女DJ-Amber na，將以獨特的音樂風格，帶領觀眾進入電音的夢幻國度，想感受及喜愛電音文化的人絕不可錯過。

不管是在地的民眾，還是來自各地的朋友，歡迎帶著愉悅的心情來體驗一趟台東之旅，體驗一場豐富多采的娛樂音樂盛會！想知道更多詳細活動資訊，請上台東縣府民政處網站查詢(https://ttca.taitung.gov.tw)。