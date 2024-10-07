　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2024台東電音派對　19日嗨翻森林公園！

▲2024台東電音派對「MONSTER E-TIYALAND」19日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2024台東電音派對「MONSTER E-TIYALAND」19日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

連續舉辦三屆深受好評的台東電音派對，即將再次重磅登場！台東縣政府將於19日在台東森林公園舉辦「2024 MONSTER E-TIYALAND」電音派對，為電音迷帶來一場前所未有的音樂盛宴。縣長饒慶鈴表示，今年首次採用大型國際級音樂派對的舞台設計、硬體規格、精彩特效及壓軸的煙火秀，搭配國內外知名DJ、歌手及團體精彩演出，並設有在地美食攤位與互動遊戲，將為縣民及遊客帶來聽覺與味覺的多重饗宴，邀您一起來嗨翻森林公園！

台東縣政府7日舉行台東電音派對記者會，由饒慶鈴向全國電音迷預告此一好消息，電音派對將於當天下午3點起在森林公園大草皮登場，一直延續到晚間10點。饒慶鈴提到，台東電音派對不僅是音樂愛好者的饗宴，更是文化與創意的結合，透過多元的音樂元素，展現出豐富的台東文化特色，歡迎所有熱愛音樂及追求創意的民眾一同來臺東共度熱力四射的夜晚。

今年為了讓各年齡層都可以參與，除了準備豐富的親子活動，包括可愛的拍貼機、360°環景拍攝裝置、充滿童趣的童樂魔術及氣球表演、令人驚奇的特技表演等，讓大朋友小朋友都可以同樂，此外還設有市集攤位，集結美食、文創、商品等多種特色；現場更將準備打卡贈品限量的夜光手環、限量手機吊繩等，要讓所有參加的民眾玩得開心。

縣府民政處指出 ，電音派對今年網羅了多位重量級DJ、歌手與團體，包括台東在地的海盜娛樂、Keep Dance Studio、超強新人動感舞姬-Miusa、「台東之光」百大DJ女神-DJ-Janice、2024年HITO流行音樂最佳唱作歌手-鼔鼓、日本冠軍DJ-Natsumi、甜辣系個性女神DJ-Alyshia、音樂精靈混血甜心DJ-Ashley Baby、亞洲百大女DJ-Amber na，將以獨特的音樂風格，帶領觀眾進入電音的夢幻國度，想感受及喜愛電音文化的人絕不可錯過。

不管是在地的民眾，還是來自各地的朋友，歡迎帶著愉悅的心情來體驗一趟台東之旅，體驗一場豐富多采的娛樂音樂盛會！想知道更多詳細活動資訊，請上台東縣府民政處網站查詢(https://ttca.taitung.gov.tw)。

ET快訊
中華隊28人名單出爐　蔡其昌好奇：怎麼沒有他？
遊日注意！電車癡漢「過激化」　當場扒內褲、集體包圍猥褻
外送員「搭怪手送便當」！雙手緊抓鏟斗畫面曝　縣府要罰了
00887單日瘋漲116%破紀錄　投信示警「溢價222%」
雨彈炸北東「連2天發紅」！一圖看未來降雨趨勢
快訊／高二生持刀攻擊　2學生濺血送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園機車事故件數及死傷居高不下　市府：加強交通安全教育

北美台商聯合總會長陳世修拜會張善政　助桃園拓展城市外交

桃園國慶旅遊推薦　「探索北橫」抽好禮！慈湖音樂季雙十登場

2024台東電音派對　19日嗨翻森林公園！

張善政探訪八德榮家百歲人瑞　桃園65歲長者逾36萬最高齡112歲

台東太平國小、關山國中教師吳玉勤　榮獲學校體育傳炬獎

屏東執行分署對颱風受災義務人採寬緩執行　10月聯合拍賣會改期

台東環境教育繪本徵選結果出爐　從學生筆下看見在地環境故事

恆基9旬眼科醫陳雲址偏鄉行醫30載　獲蔡萬才台灣貢獻獎

打造特有品牌　台東SBIR計畫成果創新亮眼

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

解說內外循環鍵使用時機　他酸：迴轉時不要再按了

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

2NE1演唱會「連飆多首經典歌」　時隔多年合體..青春回來了！

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

桃園機車事故件數及死傷居高不下　市府：加強交通安全教育

北美台商聯合總會長陳世修拜會張善政　助桃園拓展城市外交

桃園國慶旅遊推薦　「探索北橫」抽好禮！慈湖音樂季雙十登場

2024台東電音派對　19日嗨翻森林公園！

張善政探訪八德榮家百歲人瑞　桃園65歲長者逾36萬最高齡112歲

台東太平國小、關山國中教師吳玉勤　榮獲學校體育傳炬獎

屏東執行分署對颱風受災義務人採寬緩執行　10月聯合拍賣會改期

台東環境教育繪本徵選結果出爐　從學生筆下看見在地環境故事

恆基9旬眼科醫陳雲址偏鄉行醫30載　獲蔡萬才台灣貢獻獎

打造特有品牌　台東SBIR計畫成果創新亮眼

新光金股臨會前業績開獎！　前9月EPS達1.24元

告別？留下？李雅英現身新莊球場　談明年動向：喜歡在習慣的地方

陳冠宇唯一3度打12強　看好年輕投手：未來有機會贏日本全一軍

桃園機車事故件數及死傷居高不下　市府：加強交通安全教育

邵雨薇找妹妹合照遭虧「年輕人才喜歡」！　走心：現在開始每天拍

廣告被炎上！全家開心吃麵「非裔新娘沒爸爸」　亨氏急道歉下架

木工素人爆紅！邱軍唱紅〈運轉人生〉YT點閱破5千萬　換保護膜被認出

大紅瓶、小白瓶是什麼？盤點Threads爆紅美妝夯品　脆友紛喊愛了

台北「紅葉蛋糕」10月快閃台中　《不夠善良》聯名商品限量販售

沒有00887！「中國風」ETF飆漲被盯上　4檔入列注意股

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

地方熱門新聞

文藻大學被吹破爛「轟炸慘照」曝

快訊／台東離奇車禍　1死1傷

山陀兒重創金山　朱銘美術館災後慘況曝

南消六大辦理義消新進人員訓練

南消宣導客語也會通客語親子防火防災知識趣

BMW工人未勾掛墜B1　勞工局要求停工

男子停役後欠款165萬元拒繳強制執行管收獲准

韓國瑜出席南投茶博　籲串百業為美麗珍珠

基隆城市半程馬拉松登場5000人龍蜿蜒

大學ATM突故障！行員一拆驚見塞滿1元硬幣

第9屆埔里山城派對馬拉松　10／13上國6

台灣觀光成果風華展即起日月潭向山登場

侯友宜連續3天勘災　最快速度金山老街恢復營業

第一銀行傳內鬼　每綑紙鈔偷抽2張竊629萬

更多熱門

相關新聞

台東太平國小、關山國中吳玉勤教師獲學校體育傳炬獎

台東太平國小、關山國中吳玉勤教師獲學校體育傳炬獎

為表彰在學校體育推廣上展現卓越成效的團體與個人，教育部體育署特設立「學校體育傳炬獎」，以獎勵對學校體育運動作出特殊貢獻的傑出單位和教師，進一步促進學校體育風氣的提升。台東縣今年共有太平國小及關山國中吳玉勤教師獲獎，台東縣長饒慶鈴並特別於日前縣府縣務會議中頒贈紅榜表揚

台東環境教育繪本　徵選結果出爐

台東環境教育繪本　徵選結果出爐

打造特有品牌　台東SBIR計畫成果創新亮眼

打造特有品牌　台東SBIR計畫成果創新亮眼

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

台東男遭輾斃！現場掉落蕾絲內衣、望遠鏡

台東男遭輾斃！現場掉落蕾絲內衣、望遠鏡

關鍵字：

電音派對森林公園台東

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝

獨／逸祥求婚「歌手女友」成功了！

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

高鐵遇辜仲諒！見他專注工作超慚愧

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

直擊／黃牛阿嬤吐心聲

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

更多

最夯影音

更多

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面