　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東環境教育繪本徵選結果出爐　從學生筆下看見在地環境故事

▲台東環境教育繪本徵選結果出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東環境教育繪本徵選結果出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升縣內民眾對環境議題的關心及培養環境覺知，增進環境保護知識，台東縣每年辦理環境教育繪本徵選活動，邀請縣內學子以親子或師生方式組成團隊，以台東在地特色與議題結合環境關懷，創作出屬於台東的在地故事，今年共有8件作品參賽，經專家學者評審，最終選出優秀環教繪本獲獎作品，其中，「魔樹.魔數~無患子」、「飛去找朋友」二件榮獲特優；「池上，真水！」、「小水滴的奇妙旅程」獲得優等；「鹿野旅行去！」、「豐源圳與水之祭」獲得甲等；「一起做燈籠」、「東東村的環保小英雄」則是列為佳作，將擇期公開表揚。

台東縣政府表示，環教繪本以圖文方式進行創作，透過淺顯易懂的畫面讓3至8歲幼童也能夠讀懂故事內涵，除了在環境教育的推廣及教學中培養孩童珍惜家鄉土地的心，了解環境永續發展的重要性，同時讓孩童看見屬於臺東的故事，進而與從小生長的這片土地產生連結與認同感，最終達成永續發展目標的SDG4優質教育與SDG11永續城鄉的願景。

台東縣環保局指出，特優作品的「魔樹.魔數~無患子」以無患子的各種妙用作為故事主軸，並以繪圖和實際照片穿插的新鮮方式呈現，最後以樹木森林連結至資源共享的理念，呼籲大家透過種樹的具體行動一起種下未來的希望；而「飛去找朋友」則以花東保育鳥類烏頭翁作為故事主角，透過飛去尋找朋友綠蠵龜的旅途，展現屬於台東的地方特色景觀，同時透過淨灘畫面帶出海廢議題，因人們的具體行動才讓綠蠵龜成功回家。

環保局進一步說明，榮獲特優及優等的四件優秀繪本，將由環保局協助出版成冊、發行電子書，除了將邀請老師前往在地學校分享閱讀，另外也將前進10月19日至20日於華山1914文創園區辦理的環境教育繪本嘉年華會進行展覽，與各縣市獲獎作品相互交流，邀請對環境教育繪本有興趣的親子師生，可於展覽期間至現場共襄盛舉，希望在享受閱讀的樂趣之餘，也不忘對環境的關懷愛護，讓我們一起用具體行動為環境保護盡一份心力。

ET快訊
遊日注意！電車癡漢「過激化」　當場扒內褲、集體包圍猥褻
外送員「搭怪手送便當」！雙手緊抓鏟斗畫面曝　縣府要罰了
00887單日瘋漲116%破紀錄　投信示警「溢價222%」
雨彈炸北東「連2天發紅」！一圖看未來降雨趨勢
快訊／高二生持刀攻擊　2學生濺血送醫
獨／在韓出道2年唱回台灣！她生病想家哭了
被賴清德推還是提醒？蔣萬安笑了：不管怎麼樣　「我都不介意」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園機車事故件數及死傷居高不下　市府：加強交通安全教育

北美台商聯合總會長陳世修拜會張善政　助桃園拓展城市外交

桃園國慶旅遊推薦　「探索北橫」抽好禮！慈湖音樂季雙十登場

2024台東電音派對　19日嗨翻森林公園！

張善政探訪八德榮家百歲人瑞　桃園65歲長者逾36萬最高齡112歲

台東太平國小、關山國中教師吳玉勤　榮獲學校體育傳炬獎

屏東執行分署對颱風受災義務人採寬緩執行　10月聯合拍賣會改期

台東環境教育繪本徵選結果出爐　從學生筆下看見在地環境故事

恆基9旬眼科醫陳雲址偏鄉行醫30載　獲蔡萬才台灣貢獻獎

打造特有品牌　台東SBIR計畫成果創新亮眼

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

解說內外循環鍵使用時機　他酸：迴轉時不要再按了

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

2NE1演唱會「連飆多首經典歌」　時隔多年合體..青春回來了！

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

桃園機車事故件數及死傷居高不下　市府：加強交通安全教育

北美台商聯合總會長陳世修拜會張善政　助桃園拓展城市外交

桃園國慶旅遊推薦　「探索北橫」抽好禮！慈湖音樂季雙十登場

2024台東電音派對　19日嗨翻森林公園！

張善政探訪八德榮家百歲人瑞　桃園65歲長者逾36萬最高齡112歲

台東太平國小、關山國中教師吳玉勤　榮獲學校體育傳炬獎

屏東執行分署對颱風受災義務人採寬緩執行　10月聯合拍賣會改期

台東環境教育繪本徵選結果出爐　從學生筆下看見在地環境故事

恆基9旬眼科醫陳雲址偏鄉行醫30載　獲蔡萬才台灣貢獻獎

打造特有品牌　台東SBIR計畫成果創新亮眼

新光金股臨會前業績開獎！　前9月EPS達1.24元

告別？留下？李雅英現身新莊球場　談明年動向：喜歡在習慣的地方

陳冠宇唯一3度打12強　看好年輕投手：未來有機會贏日本全一軍

桃園機車事故件數及死傷居高不下　市府：加強交通安全教育

邵雨薇找妹妹合照遭虧「年輕人才喜歡」！　走心：現在開始每天拍

廣告被炎上！全家開心吃麵「非裔新娘沒爸爸」　亨氏急道歉下架

木工素人爆紅！邱軍唱紅〈運轉人生〉YT點閱破5千萬　換保護膜被認出

大紅瓶、小白瓶是什麼？盤點Threads爆紅美妝夯品　脆友紛喊愛了

台北「紅葉蛋糕」10月快閃台中　《不夠善良》聯名商品限量販售

沒有00887！「中國風」ETF飆漲被盯上　4檔入列注意股

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

地方熱門新聞

文藻大學被吹破爛「轟炸慘照」曝

快訊／台東離奇車禍　1死1傷

山陀兒重創金山　朱銘美術館災後慘況曝

南消六大辦理義消新進人員訓練

南消宣導客語也會通客語親子防火防災知識趣

BMW工人未勾掛墜B1　勞工局要求停工

男子停役後欠款165萬元拒繳強制執行管收獲准

韓國瑜出席南投茶博　籲串百業為美麗珍珠

基隆城市半程馬拉松登場5000人龍蜿蜒

大學ATM突故障！行員一拆驚見塞滿1元硬幣

第9屆埔里山城派對馬拉松　10／13上國6

台灣觀光成果風華展即起日月潭向山登場

侯友宜連續3天勘災　最快速度金山老街恢復營業

第一銀行傳內鬼　每綑紙鈔偷抽2張竊629萬

更多熱門

相關新聞

打造特有品牌　台東SBIR計畫成果創新亮眼

打造特有品牌　台東SBIR計畫成果創新亮眼

為鼓勵縣內中小企業成長，台東縣政府積極推動產業創新，透過與中央合作的地方型SBIR計畫，持續挹注資源協助在地業者研發，112年度共有15家業者獲得補助，並於7日舉辦成果發表會。台東縣長饒慶鈴表示，歷經一年縣府團隊的輔導帶來豐碩成果，很開心看到以部落小米釀製出無酒精小米甘酒、農業自動化噴灌系統、利用地熱及太陽能研發智慧烘乾設備等，充分展現地方創新能量；縣府將持續爭取資金挹注地方產業，發展更多特色產品及服務，打造屬於台東特有品牌與價值，鼓勵更多業者勇於創新，提升台東的產業競爭力。

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

台東男遭輾斃！現場掉落蕾絲內衣、望遠鏡

台東男遭輾斃！現場掉落蕾絲內衣、望遠鏡

台東男遭撞輾過「屍塊散百公尺」！　驚見女性衣物案情大轉彎

台東男遭撞輾過「屍塊散百公尺」！　驚見女性衣物案情大轉彎

快訊／台東離奇車禍　1死1傷

快訊／台東離奇車禍　1死1傷

關鍵字：

境教育繪本環保台東

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝

獨／逸祥求婚「歌手女友」成功了！

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

高鐵遇辜仲諒！見他專注工作超慚愧

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

直擊／黃牛阿嬤吐心聲

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

更多

最夯影音

更多

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面