台東環境教育繪本徵選結果出爐　從學生筆下看見在地環境故事

▲台東環境教育繪本徵選結果出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升縣內民眾對環境議題的關心及培養環境覺知，增進環境保護知識，台東縣每年辦理環境教育繪本徵選活動，邀請縣內學子以親子或師生方式組成團隊，以台東在地特色與議題結合環境關懷，創作出屬於台東的在地故事，今年共有8件作品參賽，經專家學者評審，最終選出優秀環教繪本獲獎作品，其中，「魔樹.魔數~無患子」、「飛去找朋友」二件榮獲特優；「池上，真水！」、「小水滴的奇妙旅程」獲得優等；「鹿野旅行去！」、「豐源圳與水之祭」獲得甲等；「一起做燈籠」、「東東村的環保小英雄」則是列為佳作，將擇期公開表揚。

台東縣政府表示，環教繪本以圖文方式進行創作，透過淺顯易懂的畫面讓3至8歲幼童也能夠讀懂故事內涵，除了在環境教育的推廣及教學中培養孩童珍惜家鄉土地的心，了解環境永續發展的重要性，同時讓孩童看見屬於臺東的故事，進而與從小生長的這片土地產生連結與認同感，最終達成永續發展目標的SDG4優質教育與SDG11永續城鄉的願景。

台東縣環保局指出，特優作品的「魔樹.魔數~無患子」以無患子的各種妙用作為故事主軸，並以繪圖和實際照片穿插的新鮮方式呈現，最後以樹木森林連結至資源共享的理念，呼籲大家透過種樹的具體行動一起種下未來的希望；而「飛去找朋友」則以花東保育鳥類烏頭翁作為故事主角，透過飛去尋找朋友綠蠵龜的旅途，展現屬於台東的地方特色景觀，同時透過淨灘畫面帶出海廢議題，因人們的具體行動才讓綠蠵龜成功回家。

環保局進一步說明，榮獲特優及優等的四件優秀繪本，將由環保局協助出版成冊、發行電子書，除了將邀請老師前往在地學校分享閱讀，另外也將前進10月19日至20日於華山1914文創園區辦理的環境教育繪本嘉年華會進行展覽，與各縣市獲獎作品相互交流，邀請對環境教育繪本有興趣的親子師生，可於展覽期間至現場共襄盛舉，希望在享受閱讀的樂趣之餘，也不忘對環境的關懷愛護，讓我們一起用具體行動為環境保護盡一份心力。