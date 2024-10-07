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台東男遭撞輾「屍塊散布百公尺」！現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東縣台11縣6日深夜10時許發生一起離奇死亡車禍，57歲的鄒姓男子步行行經該處，與另名28歲的王姓機車騎士發生碰撞，隨後王男昏迷倒地、而鄒男則是遭多車輾過，身體碎裂成數塊屍塊散布約百公尺，死狀相當悽慘；詭異的是，事故現場散落大量女性衣物，包括數件蕾絲內衣，且還有望遠鏡等物，詳細案情為何，仍待警方進一步釐清。

▲▼台東死亡車禍，男遭撞輾碎成屍塊，現場散落大量女性衣物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲車禍事故現場散落大量女性衣物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

警方指出，台11線156K處6日深夜10時50分許傳出嚴重事故，趕抵現場時，發現57歲的鄒男已經明顯死亡，而28歲的王男則是倒地昏迷，由於2人位置相近，起初警方推測可能是雙載機車發生事故，但王男送醫後醒轉，表示並不認識死者鄒男。王男進一步供稱，當時他騎機車沿台11線北上，行經該路段時與行人鄒男發生碰撞，2人雙雙倒地。

▲▼台東死亡車禍，男遭撞輾碎成屍塊，現場散落大量女性衣物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲王男當時騎機車北上，不慎撞上步行的鄒男。（圖／記者楊漢聲翻攝）

警方勘驗現場，發現鄒男先遭王男機車撞倒，隨後又被羅男(33歲)駕駛之自小客車輾斃，導致身體碎裂成數塊屍塊，並散落、分布約百公尺，路面血跡斑斑，死狀十分悽慘；更弔詭的是，除了屍塊外，現場路面還散落大量女性衣物，包括蕾絲內衣等私密衣物，且還留下一只望遠鏡，令全案疑點重重。

初步調查，死者鄒男獨居台東富里，家人則住在外縣市，平時外出多以步行為主；由於事故現場沒有路燈，目前警方正在積極調閱監視器畫面，詳細肇因尚待進一步釐清。

▼現場除了女性內衣，還發現一只望遠鏡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼台東死亡車禍，男遭撞輾碎成屍塊，現場散落大量女性衣物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼台東死亡車禍，男遭撞輾碎成屍塊，現場散落大量女性衣物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼台東死亡車禍，男遭撞輾碎成屍塊，現場散落大量女性衣物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼台東死亡車禍，男遭撞輾碎成屍塊，現場散落大量女性衣物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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