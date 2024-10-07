打造特有品牌　台東SBIR計畫成果創新亮眼

▲台東SBIR計畫成果創新亮眼。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為鼓勵縣內中小企業成長，台東縣政府積極推動產業創新，透過與中央合作的地方型SBIR計畫（小型企業創新研發計畫），持續挹注資源協助在地業者研發，112年度共有15家業者獲得補助，並於7日舉辦成果發表會。台東縣長饒慶鈴表示，歷經一年縣府團隊的輔導帶來豐碩成果，很開心看到以部落小米釀製出無酒精小米甘酒、農業自動化噴灌系統、利用地熱及太陽能研發智慧烘乾設備等，充分展現地方創新能量；縣府將持續爭取資金挹注地方產業，發展更多特色產品及服務，打造屬於台東特有品牌與價值，鼓勵更多業者勇於創新，提升台東的產業競爭力。

饒慶鈴提到，自上任以來，縣府持續深耕地方型SBIR研發計畫，6年來已補助業者共103家次，補助款也從每年820萬元調升至1200萬元，縣府攜手中央投入總金額約6650萬元，帶動的商業化營收更達2.65億元，顯示縣府對於產業創新的重視，全力輔導及支持在地產業，鼓勵企業往多元化發展、協助業者成長茁壯，成為業者最強力的後盾，打造專屬台東的特有品牌與價值，帶動地方經濟成長。

財政及經濟發展處指出，此次研發成果多元豐富，類別包括食品生技、觀光休閒、農業科技、電子資通等領域。其中有業者提案「自動化噴灌管理系統」透過自動化監控管理技術，協助果園產業升級，減少果農工時及人力負擔，提高果園整體經濟效益與競爭性；也有業者擺脫傳統茶行經營模式，研發VR實境互動導覽，讓消費者至門巿購買商品就能透過VR科技來認識茶園，將傳統茶行注入新活力，吸引更多年輕消費者，強烈展現出業者對產業創新研發的用心與企圖心。

為了讓更多人看見臺東產業的創新能量，更將於10月底受邀參與中台灣聯合成果展，縣府團隊將帶領3家業者，串聯台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市及嘉義巿等9縣市政府相互學習交流、行銷台東縣SBIR計畫成果，推動臺東在地產業，讓更多人認識臺東的物產資源，為縣內產品創造更多商機及曝光。