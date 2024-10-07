台東太平國小、關山國中教師吳玉勤　榮獲學校體育傳炬獎

▲台東關山國中吳玉勤教師榮獲學校體育傳炬獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為表彰在學校體育推廣上展現卓越成效的團體與個人，教育部體育署特設立「學校體育傳炬獎」，以獎勵對學校體育運動作出特殊貢獻的傑出單位和教師，進一步促進學校體育風氣的提升。台東縣今年共有太平國小及關山國中吳玉勤教師獲獎，台東縣長饒慶鈴並特別於日前縣府縣務會議中頒贈紅榜表揚

台東縣政府教育處表示，太平國小在推動學校體育方面，無論是行政服務、課程教學、活動競賽、適應體育，還是志願服務，皆表現亮眼，展現了出色的成效，經評選榮獲教育部體育署學校體育傳炬獎-績優學校獎國小組。另外，關山國中吳玉勤教師更是在學校體育的創新教學、教材教案研發、教學績效、教學評量及成果發表等領域表現卓越，榮獲體育署學校體育傳炬獎-教學傑出獎。

饒慶鈴指出，台東縣政府始終全力支持學校的特色發展，並賦予學校與教師更大的自主性，以鼓勵多元發展，對於展現優異辦學成效的學校，縣府也會給予高度肯定與支持。

教育處進一步說明，台東縣體育發展優秀的學校眾多，每年定期對所屬學校進行訪視，並從中挑選表現特優的學校參加中央評選，今年度，太平國小與關山國中吳玉勤教師榮獲傳炬獎，象徵他們的努力已獲得高度肯定。