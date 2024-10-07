▲伍麗華日前搭高鐵返家。示意圖，與本文無關。（資料照／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「這位母親的愛，是帶有能力的愛。」立委伍麗華日前在臉書上分享，她帶著一杯奶茶上高鐵，但卻因為一時沒站穩，把奶茶弄到了小男孩的衣服，想不到她正準備道歉，小男孩的母親馬上說沒關係，還問她飲料要不要放在桌子上，讓她非常敬佩這位母親。貼文曝光後，引發網友討論。

伍麗華在臉書上發文表示，她搭高鐵返家時，買了一杯奶茶要在車上喝，但因為一時沒站穩，奶茶就溢出，還灑到小男孩的衣服上。當時她正要趕緊道歉，結果小男孩的母親馬上說，「沒關係，你的飲料要不要放在桌架上？」與此同時，這位媽媽還挪開孩子的飲料杯，騰出空間來。

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伍麗華說，除了媽媽，小男孩也「異常穩定」，轉頭看向她後，「笑一笑，完全不作聲，繼續安靜用餐」。她坦言自己真的很敬佩也很羨慕這位母親，孩子的情緒往往受到父母影響，「這位母親已經為孩子奠定了良好的基礎。」她也大讚，「這位母親的愛，是帶有能力的愛」，但願眾人遇到突發狀況時，也都能學習這對母子，表現出優雅與從容。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「媽媽的教育很棒也很善良」、「情緒穩定好重要，身教好重要」、「這位小朋友有位了不起的媽媽，真好」、「這就是身教，看小孩就等於看父母」、「家長情緒穩定，教育的孩子相對穩定很多」。不過也有網友想法不同，「不對！有沒有關係是要由小男孩自己來決定，而不是由媽媽來幫他決定；小男孩的桌子要不要讓你放杯子，也不應該由他媽媽來決定」、「沒買坐票就不要買飲料了吧」。

媽媽本人在好友的標記下，也現身留言區回應，「好驚訝啊！但噴到一些些而已啦！而且我們也很常站著，知道多不方便，尤其又是星期五晚上上班好累，人又多」。伍麗華則再度道謝。