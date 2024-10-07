台江風華展新貌　九份子國中小二期校舍暨地下停車場動土

▲台南市九份子國中小，7日正式啟動二期校舍與地下停車場的新建工程，並舉行盛大的動土典禮，由台南市長黃偉哲等人主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市九份子國中小，7日正式啟動二期校舍與地下停車場的新建工程，並舉行盛大的動土典禮，台南市長黃偉哲率市府團隊，與多位市議員、安南區區長及學區里長等多位貴賓齊聚一堂，共同見證這一重要時刻，現場更有九份子國中小的師生與家長熱情參與。

這項工程總投資金額高達13.2億元，預計將於2027年完工，工程完成後，除了提升學校招生容量，還將提供361個停車位，解決社區停車問題。

市長黃偉哲指出，九份子國中小是台南市第一所國中小，位於全市首個低碳示範區，該區擁有自然生態河流，營造舒適的生活環境。隨著社區人口的快速增長，學校需求和停車問題日益增加，因此市府決定合併興建校舍與地下停車場，減少對社區的干擾，並提升公共設施品質。未來安南區全民運動館將於明年完工，2027年還將完成台南都會區北外環道路系統，整個九份子重劃區必將成為台南市的未來新星。

教育局局長鄭新輝表示，為滿足九份子重劃區日益增長的就學需求，市府撥款4.3億元建設兩棟四層樓校舍，這將大幅增加學校的學生容量，並有效解決學區內的教育資源不足問題，為未來的學子提供更優質的學習環境。

交通局局長王銘德亦強調，市府在校舍二期工程規劃中，成功爭取到交通部前瞻基礎建設計畫的補助，中央政府提供了4.2億元資金，加上市府的4.7億元自籌款，這項地下停車場的建設將有效應對未來的社區停車需求，提升居民的生活便利性。

九份子國中小校長康晉源則表示，自110學年度創校以來，學校持續取得優異的教學成績，首屆九年級畢業生在會考中的表現更是卓越，深受家長信賴。此次新增的校舍將作為國中部專用，原有校舍則留給國小部使用，這樣的安排將減少兩個學制之間的相互干擾，有效提升學習質量。同時，校內的草地操場也將升級為6道200公尺的PU跑道，為學生及社區民眾提供更好的運動設施。

教育局表示，本次二期工程由劉木賢建築師事務所負責設計監造，鼎創營造股份有限公司及安鼎國際工程股份有限公司共同承攬施工。這項工程包括兩棟校舍、地下兩層停車場及風雨球場，完工後將提供361個停車位，為社區居民的停車需求提供完善解決方案。九份子國中小不僅將成為教育和運動的雙重中心，還將以其綠意盎然的環境和現代化的設施為社區居民打造更舒適的生活空間。