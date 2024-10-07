　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台江風華展新貌　九份子國中小二期校舍暨地下停車場動土

▲台南市九份子國中小，7日正式啟動二期校舍與地下停車場的新建工程，並舉行盛大的動土典禮，由台南市長黃偉哲等人主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市九份子國中小，7日正式啟動二期校舍與地下停車場的新建工程，並舉行盛大的動土典禮，由台南市長黃偉哲等人主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市九份子國中小，7日正式啟動二期校舍與地下停車場的新建工程，並舉行盛大的動土典禮，台南市長黃偉哲率市府團隊，與多位市議員、安南區區長及學區里長等多位貴賓齊聚一堂，共同見證這一重要時刻，現場更有九份子國中小的師生與家長熱情參與。

這項工程總投資金額高達13.2億元，預計將於2027年完工，工程完成後，除了提升學校招生容量，還將提供361個停車位，解決社區停車問題。

市長黃偉哲指出，九份子國中小是台南市第一所國中小，位於全市首個低碳示範區，該區擁有自然生態河流，營造舒適的生活環境。隨著社區人口的快速增長，學校需求和停車問題日益增加，因此市府決定合併興建校舍與地下停車場，減少對社區的干擾，並提升公共設施品質。未來安南區全民運動館將於明年完工，2027年還將完成台南都會區北外環道路系統，整個九份子重劃區必將成為台南市的未來新星。

▲台南市九份子國中小，7日正式啟動二期校舍與地下停車場的新建工程，並舉行盛大的動土典禮，由台南市長黃偉哲等人主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局局長鄭新輝表示，為滿足九份子重劃區日益增長的就學需求，市府撥款4.3億元建設兩棟四層樓校舍，這將大幅增加學校的學生容量，並有效解決學區內的教育資源不足問題，為未來的學子提供更優質的學習環境。

交通局局長王銘德亦強調，市府在校舍二期工程規劃中，成功爭取到交通部前瞻基礎建設計畫的補助，中央政府提供了4.2億元資金，加上市府的4.7億元自籌款，這項地下停車場的建設將有效應對未來的社區停車需求，提升居民的生活便利性。

九份子國中小校長康晉源則表示，自110學年度創校以來，學校持續取得優異的教學成績，首屆九年級畢業生在會考中的表現更是卓越，深受家長信賴。此次新增的校舍將作為國中部專用，原有校舍則留給國小部使用，這樣的安排將減少兩個學制之間的相互干擾，有效提升學習質量。同時，校內的草地操場也將升級為6道200公尺的PU跑道，為學生及社區民眾提供更好的運動設施。

▲台南市九份子國中小，7日正式啟動二期校舍與地下停車場的新建工程，並舉行盛大的動土典禮，由台南市長黃偉哲等人主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，本次二期工程由劉木賢建築師事務所負責設計監造，鼎創營造股份有限公司及安鼎國際工程股份有限公司共同承攬施工。這項工程包括兩棟校舍、地下兩層停車場及風雨球場，完工後將提供361個停車位，為社區居民的停車需求提供完善解決方案。九份子國中小不僅將成為教育和運動的雙重中心，還將以其綠意盎然的環境和現代化的設施為社區居民打造更舒適的生活空間。

ET快訊
東海女大生靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」　母準備2套衣
逸祥昔因「紅蟳事件」遭退婚　舊愛回應了
愛車遭壓動不了…車主仍收繳費單傻眼　高市府回應了
快訊／大雷雨狂轟中南部　5縣市示警範圍曝
台灣TOYOTA bZ4X降價了！　僅限50輛
快訊／雨彈往南！大雷雨灌2縣市　慎防淹水
獨／帝王蟹價格崩盤！將近腰斬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

恆春警7日起連3天取締酒後駕車專案　籲駕駛勿心存僥倖

屏185縣道暗夜路樹倒塌危交安　原鄉警即時排除獲好評

高齡化不可逆！花蓮家托集中北區　門諾辦籌設輔導盼普及全縣

傅崐萁緊盯0403紅黃單補助　工程會迅速核准

高鐵大道通車啟用！雲林交通便利動線再提升

把C變成0！台中公私部門攜手齊推淨零綠生活活動

銀髮友善呷出台南味　黃偉哲推廣銀髮友善餐廳咀嚼吞嚥好EASY

台江風華展新貌　九份子國中小二期校舍暨地下停車場動土

鍛鍊救災基本功保平安　南消四大辦理救災體能測驗及救助複訓

台漫場景〈鯨舟堂〉　老屋「衛民街林宅」限時開張！

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

解說內外循環鍵使用時機　他酸：迴轉時不要再按了

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

2NE1演唱會「連飆多首經典歌」　時隔多年合體..青春回來了！

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

恆春警7日起連3天取締酒後駕車專案　籲駕駛勿心存僥倖

屏185縣道暗夜路樹倒塌危交安　原鄉警即時排除獲好評

高齡化不可逆！花蓮家托集中北區　門諾辦籌設輔導盼普及全縣

傅崐萁緊盯0403紅黃單補助　工程會迅速核准

高鐵大道通車啟用！雲林交通便利動線再提升

把C變成0！台中公私部門攜手齊推淨零綠生活活動

銀髮友善呷出台南味　黃偉哲推廣銀髮友善餐廳咀嚼吞嚥好EASY

台江風華展新貌　九份子國中小二期校舍暨地下停車場動土

鍛鍊救災基本功保平安　南消四大辦理救災體能測驗及救助複訓

台漫場景〈鯨舟堂〉　老屋「衛民街林宅」限時開張！

中華桌球女團3比0橫掃馬爾地夫　亞錦賽首戰過關

大成功！媽祖文化祭+國慶煙火暖場600秒　西螺大橋萬人湧入　

獨／在韓出道2年唱回台灣！她生病想家哭了　ILY:1在台首唱給家人聽

賴清德拋「祖國論」　蔣萬安曝當下「驚訝指數不低」盼別影響雙城

32歲日男擇偶「要E罩杯以上」　條件曝光！網喊：PR99隨便挑

劉亦菲的LV訂製包硬塞兩支手機超擠　看NBA熱身賽天菜「艾菲」也在場

搭Uber「信義→新莊」花4585元...遭官方指截圖造假！妹子反擊了

東海女大生靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」玩偶相陪　母準備2套衣

生了3孩「婆婆狂討錢」　她心寒提離婚！網看傻：老公在幹嘛

28人名單基本上不會變動　曾豪駒談旅外投捕選擇考量

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

地方熱門新聞

文藻大學被吹破爛「轟炸慘照」曝

快訊／台東離奇車禍　1死1傷

山陀兒重創金山　朱銘美術館災後慘況曝

南消六大辦理義消新進人員訓練

南消宣導客語也會通客語親子防火防災知識趣

BMW工人未勾掛墜B1　勞工局要求停工

男子停役後欠款165萬元拒繳強制執行管收獲准

韓國瑜出席南投茶博　籲串百業為美麗珍珠

基隆城市半程馬拉松登場5000人龍蜿蜒

大學ATM突故障！行員一拆驚見塞滿1元硬幣

第9屆埔里山城派對馬拉松　10／13上國6

台灣觀光成果風華展即起日月潭向山登場

侯友宜連續3天勘災　最快速度金山老街恢復營業

第一銀行傳內鬼　每綑紙鈔偷抽2張竊629萬

更多熱門

相關新聞

大樓743坪停車場維修1年多竟變成KTV

大樓743坪停車場維修1年多竟變成KTV

濟南一棟大樓2458平方公尺（約743坪）大的地下停車場，維修1年半後變成了KTV娛樂城。因多次溝通無果，今年3月，商戶們集體檢舉。經大陸規劃、交警、城管等部門確認，地下停車場變KTV娛樂城改變了原規劃用途，要求恢復原狀。但半年時間過去了，拆除工作沒有進展。

慈濟援建「大愛屋」動土　徐椿蔚激動落淚感謝

慈濟援建「大愛屋」動土　徐椿蔚激動落淚感謝

永平國小停車場地下廢棄物清運

永平國小停車場地下廢棄物清運

樹林長壽公園地下停車場免費停車

樹林長壽公園地下停車場免費停車

百年風華台南安業國小新校舍動土

百年風華台南安業國小新校舍動土

關鍵字：

台江九份子國中小校舍地下停車場動土

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝

獨／逸祥求婚「歌手女友」成功了！

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

高鐵遇辜仲諒！見他專注工作超慚愧

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

直擊／黃牛阿嬤吐心聲

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

更多

最夯影音

更多

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面