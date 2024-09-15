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說到做到！展現魄力和決心　永平國小停車場工區地下廢棄物如期完成清運

▲▼新北市政府交通局,永平國小,地下停車場。（圖／記者楊智雯攝）

▲永平國小停車場工區地下廢棄物如期完成清運。

圖、文／新北市政府交通局

倍受學生家長關切的永和區永平國小停車場工區地下掩埋多年的垃圾廢棄物，經交通局和施工團隊克服難題、卯盡全力，如期達成承諾，在暑假結束前完成垃圾廢棄物清運作業，也讓停車場工程進度得以趕進，力拚115年完工。

交通局副局長金肇安慰勞施工團隊這一個月又2天來的努力；他說，永平國小地底下原為垃圾掩埋場，為處理操場下方掩埋多年的既存垃圾廢棄物，在停車場工程開挖前即先委由環保局進行地下廢棄物採樣與細密分析，檢測確認非屬有害事業廢棄物後，經與家長會、自救會溝通、說明，交通局更邀集檢調機關及台灣透明組織協會，以及市府政風處、環保局、教育局及警察局成立廉政平臺，嚴謹監督，確保工程品質無虞。

▲▼新北市政府交通局,永平國小,地下停車場。（圖／記者楊智雯攝）

▲永平國小地下停車場為地下3層，規劃238格小型車位、692格機車停車位。

金肇安指出，為減少外界對停車場施工過程的疑慮或誤解，永平國小地下停車場工程更率先導入智慧科技工地管理，副市長陳純敬亦親自前往工地勘查了解其成效，並指示交通局務必傾聽民意，讓社區民眾及家長能即時掌握工區四周環境監測數值，化解疑慮。

▲▼新北市政府交通局,永平國小,地下停車場。（圖／記者楊智雯攝）

▲永平國小地下停車場工程更率先導入智慧科技工地管理。

金肇安說，交通局與施工團隊為實現與校方承諾於暑假期間完成垃圾廢棄物清運作業，期間疑因捷運工程施工擾動原有土層，造成連續壁開挖時造成土方坍塌，為考量後續開挖作業安全，施工團隊不惜增加成本施作地質改良樁，並且加派工班及車班，如期於暑假結束前完成垃圾廢棄物清運。

▲▼新北市政府交通局,永平國小,地下停車場。（圖／記者楊智雯攝）

▲交通局與施工團隊為實現與校方承諾於暑假期間完成垃圾廢棄物清運作業。

交通局停車管理科科長蔡柏坤指出，永平國小地下停車場為地下3層，規劃238格小型車位、692格機車停車位；蔡柏坤說，今（113）年1月動工時面臨缺工缺料，導致工程進度稍受影響，但經交通局與施工團隊加強監造，也讓工程進度得以趕進，力拚115年完工。

交通局表示，新北市前瞻停車場核定25案，目前計完工17座為全國最多，市府有信心及決心持續推動停車場建設，交通局網站資訊隨時如實更新，公開、透明，並秉持一步一腳印、認真努力為市民打造最優質的停車環境和服務！

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