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慈濟援建「大愛屋」動土奠基！徐椿蔚激動落淚感謝各界一路扶持

▲▼佛教慈濟慈善事業基金會協助援建「大愛屋」，舉行新建工程動土奠基典禮儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲佛教慈濟慈善事業基金會協助援建「大愛屋」，舉行新建工程動土奠基典禮儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0403地震造成花蓮縣多處民宅受損倒塌，花蓮縣政府以花蓮市區主商段縣有地撥用，並由佛教慈濟慈善事業基金會協助援建「大愛屋」，14日舉行新建工程動土奠基典禮儀式，在花蓮縣長徐榛蔚、慈濟基金會副總執行長林碧玉、慈善志業執行長顏博文以及眾多貴賓共同見證下，依循古禮焚香祈福、持鏟動土，祈求工程順利，徐榛蔚激動落淚感謝慈濟及社會各界援助，動土儀式象徵震後重生、花蓮展開新希望！

▲▼佛教慈濟慈善事業基金會協助援建「大愛屋」，舉行新建工程動土奠基典禮儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

慈濟基金會副總執行長林碧玉親讀慈濟證嚴上人的手寫信，信中證嚴上人慈悲提到，「金秋送爽，丹桂飄香」，直指中秋佳節來臨之際，感恩諸上善人、嘉賓聚會一處，共同為花蓮大愛屋動土奠基典禮獻上祝福，可謂天時、地利、人和，因緣十分殊勝。4月3日芮氏規模7.2地震，造成花蓮多棟大樓嚴重傾斜，惦念著鄉親們事後平安，當日親自走訪災區勘查，看見各救難單位、慈善機構及志工們積極投入救援行動，才略感安心。感恩慈濟人在第一時間進行物資及慰問金發放，持續關懷陪伴鄉親。

地震後至今五個多月了，大部分鄉親的生活已漸漸步入正軌，與此同時，花蓮縣政府計畫要為鄉親重建一處可以安居的處所，積極尋覓鄰近市區的土地，終於找到位在信義國小旁的空地。承蒙徐縣長及縣府團隊的支持與信任，讓慈濟有機會為鄉親付出，共同發揮公私協力合作共善的人道精神，縣府與慈濟簽定「0403震後安居計畫」，將提供受災鄉親安居至生活穩定遷居後，可轉為照顧獨老及經濟弱勢群體的社會住宅，在經過土地會勘評估，將設計興建5棟集合式住宅，並規劃心靈靜思、閱讀、休閒、教育、運動等空間，待完工後，縣府將依條件供鄉親入住。

▲▼佛教慈濟慈善事業基金會協助援建「大愛屋」，舉行新建工程動土奠基典禮儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

慈濟本著綠色建築的理念，為新建身心安居方案，用心縝密規劃，在慈濟人的心靈故鄉—「花蓮」，建設顧老扶弱的福利社區，為鄉親打造舒適、安全、永續、便利的生活空間。花蓮是慈濟的發祥地，慈濟用善與愛投入援建工程，期待善的種子，深植在人人心中，讓愛的能量生生不息。今逢動工奠基典禮，證嚴雖然無法親臨現場，但想到不久的將來，鄉親可以在兼顧又優質的新家安心安住，便感到無限歡喜，謹記與深切的祝福與期待，讓我們一起見證美善的時刻，並迎接充滿希望的未來，虔誠祝福人人歡喜自在、日日平安吉祥。

感受慈濟的善與愛，徐榛蔚激動落淚說，0403地震發生至今五個月了，這一路走來，真的非常感動，大愛屋充滿善與愛，是千手千眼所集合起來的善與愛，很多事情公部門難以執行，但是縣府一定要克服，而且要堅定地往前行，所以這一路上要感謝的人真的太多太多。

「難行也得行，要大家一起努力！」徐榛蔚激動地說，昨日下午縣府例行召開主管會報，會議上，縣府團隊各部門努力提出各種方案，就是希望下半年的觀光可以推動起來，然而在大眾對於蘇花公路以及鐵路的信心越來越破裂之下，縣府祭出再多的觀光優惠，人潮可能還是進不來，只要花蓮北向的鐵公路封閉，就如同一桶冷水澆向縣政府，要如何帶領三十二萬鄉親活下去，是縣政府偌大的考驗與使命。

▲▼佛教慈濟慈善事業基金會協助援建「大愛屋」，舉行新建工程動土奠基典禮儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚說，大愛屋奠基動土要感謝的人很多，感謝花蓮市公所及管委會協助住戶身分資格的認定，也感謝慈濟第一時間伸出手給予災民第一桶金，讓災民得以安置，每一塊錢的捐助，都是捐助者心甘情願的付出，如同菩薩心去護持生命，護持所有辛苦要站起來的人，辛苦所有災民，更感謝大家對於縣府的包容。

對於慈善志業執行長顏博文，徐榛蔚也坦言有相當多的感恩與感謝，0403地震發生後，我和立法委員傅崐萁第一時間拜訪顏執行長、張副執行長及慈濟師兄師姐們，當時顏執行長說，只要縣府需要什麼幫助，提出方案慈濟基金會將全力支持，「相信善人就是我們最大的靠山」，從原先要找地源建置組合屋，到今天的中繼永久屋「大愛屋」的動土，感恩證嚴上人慈悲大願，讓災民住得更安心、心中不再惶恐，也感謝花蓮縣議會的全力支持，還有中央政府以及國家地震工程研究中心的幫助，感恩每雙援手牽起花蓮，讓花蓮在震後更加堅定地往前邁進。

慈善志業執行長顏博文表示，今日動土，上天賜予我們豔陽好天氣，如同花蓮的熱情；花蓮是慈濟的發祥地，我們的記憶體都在花蓮，慈濟與花蓮就是一條生命共同體，我們在同一條船上；0403地震到現在，花蓮可以這麼快速地進入重建階段，這要給予花蓮縣政府相當大的肯定，還有各界善心的援助與付出，大愛屋動土奠基典禮是一個里程碑，慈濟會持續陪伴在花蓮鄉親身旁，與縣府共同攜手重建破損家園。

花蓮縣政府表示，本次慈濟基金會援建大愛屋之興建基地為主商段1270地號縣有土地，係屬都市計畫範圍內住宅區，土地面積為3,410平方公尺；慈濟基金會預計規劃興建5層集合式住宅，其中套房112間、雙房室內32間，共計144間；社會處已於6月21日公告優先入住名單，其排序方式為低收入戶、中低收入戶、領有身心障礙生活補助者、獨居老人（獨老或雙老）、單親家庭、持有身心障礙手冊者、房屋所有權人。

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