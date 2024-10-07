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台漫場景〈鯨舟堂〉　老屋「衛民街林宅」限時開張！

▲台南歷史老屋衛民街林宅， 10月10日至24日，將迎來一場充滿歷史與創意的快閃活動，金漫獎〈鯨舟堂〉將於這棟剛完成修復的老宅中實體化，為市民與遊客帶來一場跨越時空與虛實的文化饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南歷史老屋衛民街林宅， 10月10日至24日，將迎來一場充滿歷史與創意的快閃活動，金漫獎〈鯨舟堂〉將於這棟剛完成修復的老宅中實體化，為市民與遊客帶來一場跨越時空與虛實的文化饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南歷史老屋衛民街林宅， 10月10日至24日，將迎來一場充滿歷史與創意的快閃活動！金漫獎得主季雅老師的原創漫畫《鯨舟堂休業中》中的主要場景—〈鯨舟堂〉將於這棟剛完成修復的老宅中實體化，為市民與遊客帶來一場跨越時空與虛實的文化饗宴。

▲台南歷史老屋衛民街林宅， 10月10日至24日，將迎來一場充滿歷史與創意的快閃活動，金漫獎〈鯨舟堂〉將於這棟剛完成修復的老宅中實體化，為市民與遊客帶來一場跨越時空與虛實的文化饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次由台南市文化資產管理處主辦的活動，是將季雅漫畫《鯨舟堂休業中》中的甜點與古物店的設計實體化的快閃活動，與府城歷史街區中甫修復衛民街林宅的老屋合作，透過場景實體化、古物展覽、沉浸式劇場、講座、走讀等多元活動形式，讓參與者無負擔探索台南的日常生活與歷史記憶。

▲台南歷史老屋衛民街林宅， 10月10日至24日，將迎來一場充滿歷史與創意的快閃活動，金漫獎〈鯨舟堂〉將於這棟剛完成修復的老宅中實體化，為市民與遊客帶來一場跨越時空與虛實的文化饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛民街林宅（辰冶行）原為台南歷史名人林山田教授的故居，也被收錄於《台南街屋:73處老屋之美,體現台灣百年常民生活美學印記》之中，是台南具代表性的街屋建築之一。家族後代於2021年啟動修復計畫，期間申請文化部私有老建築保存再生計畫及台南市歷史街區振興補助，於今年修復完成後，首度結合活動對外開放一般民眾參觀，讓民眾有機會一探這棟老屋的故事與風華。

▲台南歷史老屋衛民街林宅， 10月10日至24日，將迎來一場充滿歷史與創意的快閃活動，金漫獎〈鯨舟堂〉將於這棟剛完成修復的老宅中實體化，為市民與遊客帶來一場跨越時空與虛實的文化饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動期間，一樓將重現漫畫中的〈鯨舟堂〉甜點店。參觀者可以在此享用本次活動限定甜點，包括與「Rubby手作千層專賣」、「微笑甜點」合作開發的新款柴燒黑糖紅豆麻糬、台灣蜜蘋果口味千層蛋糕外，也推出與「牧可寓所喫茶と雑貨」、「辰冶行」合作開發的老屋或古物造型餅乾，還引入果醬大賽常勝品牌「甜玉軒」的桂花蜂蜜百香柚子果醬販售。這些甜點靈感除了源自於漫畫中的千層蛋糕與古老物件之外，也結合了這棟老屋本身所留存的歷史物件，讓大家在品嚐美食的同時，也可以充分的感受到這裡的歷史氛圍。

▲台南歷史老屋衛民街林宅， 10月10日至24日，將迎來一場充滿歷史與創意的快閃活動，金漫獎〈鯨舟堂〉將於這棟剛完成修復的老宅中實體化，為市民與遊客帶來一場跨越時空與虛實的文化饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二樓將設置「時之林宅與台南」主題展，展出漫畫中提及的古物與考古出土的文物，以及來自林宅的老物件與文史資料，讓參觀者不僅能夠欣賞歷史物件的美感，還能對林宅本身及其周遭區域的歷史脈絡有更深的了解。

此外，活動期間還推出沉浸式劇場，延續《鯨舟堂休業中》的角色設定與故事情節，讓參與者融入漫畫故事，親身經歷古物與人情的交錯情感，帶來深刻的互動體驗。而「走過昭和的走讀」將帶領民眾探索中山路歷史街區，並親自參與日式壁體粉刷體驗。透過這些互動，參加者將更深入了解歷史街區的變遷與建築風貌，同時親身感受老宅修復的挑戰與不易。

▲台南歷史老屋衛民街林宅， 10月10日至24日，將迎來一場充滿歷史與創意的快閃活動，金漫獎〈鯨舟堂〉將於這棟剛完成修復的老宅中實體化，為市民與遊客帶來一場跨越時空與虛實的文化饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動還將舉辦三場「鯨舟沙龍講座」，邀請不同的修復專家與建築師來分享老宅修復的心路歷程與專業見解，探討如何將老建築保存與現代生活結合，展現修復過程中的價值與挑戰。最後，漫畫作者張季雅也將在老屋中舉行簽書會，與粉絲面對面交流，分享《鯨舟堂休業中》創作背後的故事與靈感，讓讀者更深入了解漫畫的核心精神與創作過程。

這場活動不僅是漫畫場景的實體化，將漫畫、歷史、甜點、文物等元素巧妙融合，為參與者帶來一場跨越時空的獨特體驗，更是歷史與當代生活的融合。衛民街林宅作為一處歷史老屋，在修復後重新融入現代日常生活之中，成為潛力文化資產再生的典範。

▲台南歷史老屋衛民街林宅， 10月10日至24日，將迎來一場充滿歷史與創意的快閃活動，金漫獎〈鯨舟堂〉將於這棟剛完成修復的老宅中實體化，為市民與遊客帶來一場跨越時空與虛實的文化饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

欲瞭解更多活動詳情，請追蹤鯨舟堂官方Instagram帳號（geishudou.sweets），上有活動資訊、報名方式及預約詳情。歡迎市民與遊客共襄盛舉，親身體驗這場結合漫畫、歷史與創意的文化饗宴！

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