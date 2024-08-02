挺歷史老屋整修與活化　台南文化局開放補助受理申請到10月17日

▲台南市「2024年歷史街區及歷史老屋振興補助計畫」即日起開放受理至10月17日，並於8月5日、13日、19日等3日下午3時，舉辦共3場說明會。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

台南市「2024年歷史街區及歷史老屋振興補助計畫」即日起開放受理至10月17日，並於8月5日、13日、19日等3日下午3時，分別於新營區新東舊時光（藥仔會社）、新化區原惠生醫院、中西區宮後街9號等近1年完工的補助案例，舉辦共3場說明會。

會中說明補助上限80萬元的建物整修類、上限30萬元的規劃設計類、上限20萬元的教育推廣類等三個類別如何申請與各種細節，歡迎民眾於線上報名說明會（https://reurl.cc/mydN7A），每場次限額20名。

文化局說2024年補助計畫包括3種類別，「建物整修類」針對1971年12月31日以前興建完成的歷史老屋，補助每案上限80萬元的整修工程經費；每案補助上限為30萬元的「規劃設計類」則是針對工程進行前的規劃設計費用，除了歷史老屋之外，保留原始立面的新建建築也可以申請，希望引導新舊共融並維持都市沿街公共景觀。另外「教育推廣類」每案補助上限20萬元，鼓勵立案團體於歷史街區內，辦理有助歷史街區振興之活動或綠美化小型開放空間等計畫。

文化局表示2024年初，於曾為奉茶的歷史老屋舉辦過去11年119處獲補助案例的再生案例展，也開箱甫修復完成的原五福商店，獲得廣大迴響，也吸引更多民眾詢問歷史街區及歷史老屋振興補助計畫，顯見台南市歷史街區政策一定程度地傳達了「維繫人與建物、連結身邊歷史場域」精神予社會大眾。在黃市長支持本市歷史街區發展並督促之下，於台南400年持續推動計畫，希望吸引更多想加入歷史街區及老屋振興行動的市民朋友，共同守護台南街區歷史環境。

文化局提到，本年度安排於新營區新東舊時光（藥仔會社）（8月5日下午3點）、新化原惠生醫院（8月13日下午3點）、中西區宮後街9號（8月19日下午3點）等近一年完工案例，辦理三場補助政策說明會，使民眾能夠實際感受歷史老屋整修與改善後的舒適，並了解成功案例的背景故事與提案脈絡，誘發民眾對於歷史老屋活化振興的想法，歡迎市民朋友透過線上平台報名（https://reurl.cc/mydN7A）。

台南市「2024年台南市歷史街區及歷史老屋振興補助計畫」即日起開放受理，若已有明確目標或已著手準備申請文件的民眾，亦可電洽文化局文化建設科（06-2981738）或「好舊。好」輔導團隊（06-2757575#54226）瞭解，團隊將視需求現地輔導，亦可透過計畫網站https://oldisgood.tainan.gov.tw/、FB粉專https://www.facebook.com/2013TainanOldisGood/等平台取得相關資訊。