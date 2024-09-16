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補助最多340萬　雙北市政府出手解決老公寓「無電梯」問題

▲▼超高齡社會，老人，主照。（圖／記者林挺弘攝）

▲七成的長者居住在沒有電梯的房子裡，這意味著每一層樓梯都可能成為他們與外界連接的一道難以逾越的鴻溝。（圖／記者林挺弘攝）

記者潘姿吟／台北報導

雙北都會區的老舊公寓見證了城市數十年的變遷。台灣在經濟起飛年代，為因應人口都市化而大量興建4、5層樓的無電梯集合住宅，俗稱「步登公寓」。這些公寓居民，從年輕時就在此辛苦打拼一輩子，在熟悉的家中生活了30~40年，對周遭環境和街坊鄰居瞭如指掌。如今，房子老了、人年紀大了，對年邁居民來說，每一層樓梯都如同一座難以攀越的高山，曾經溫馨的家，如今成了日常生活中最大的阻礙。隨著年歲增長，「垂直移動」的需求日益迫切：如何讓這些長者能夠安心地繼續住在熟悉的環境，而不被困在高樓之中？

「如果有電梯搭，就好了！」70歲的台北市信義區富台社區住戶陳淑嬌說，高齡者因體力變差或行動不便，上下樓、外出購物成為高風險活動，「很多老人家害怕出門，有些人甚至10幾年都沒出過門。」她道出無數長者被困在家中的無奈現實。

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▲▼超高齡社會，老人。在台灣快速老齡化的背景下，雙北市面臨著前所未有的“人老屋老”雙重挑戰。（圖／記者林挺弘攝）

▲▼雙北市面臨著前所未有的「人老屋老」雙重挑戰，中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，對高齡者而言，最遙遠的距離不是偏鄉或離島，而是垂直的距離。（圖／記者林挺弘攝）▲▼超高齡社會，老人。中華民國老人福利推動聯盟 秘書長 張淑卿。（圖／記者潘姿吟攝）

這樣的家，與其說是避風港，不如說是一座囚籠，毫無生活品質可言。中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，近7成的長者居住在沒有電梯的房子裡，對他們來說，最遙遠的距離不是地理上的偏鄉或離島，而是「垂直的距離」，這意味著每一層樓梯，都可能成為他們與外界連接的一道難以逾越的鴻溝。

雙北市現存超過30年屋齡的老屋數量驚人，總計超過148.5萬棟，隨著時間推移、老屋愈積愈多。若按現行改建速度，台北市需要380年，新北市則需1,133年才能完成。如何加速都市更新，成為雙北市政府的當務之急。

台北市政府都更處主秘謝明同指出，都更過程複雜、居民意見分歧、爭議難處理，導致進程緩慢。在老屋數量龐大，又面臨「高齡比例高、老化速度快」的「人老屋老」雙重困境下，對於那些行動不便卻住在無電梯公寓的長者來說，出個門採買日用品都是非常艱難的任務。

▲▼台北市政府都更處處長謝明同。（圖／記者林挺弘攝）

▲台北市政府都更處主秘謝明同指出，住戶的意見整合一直都是都更或增設電梯成敗的關鍵。（圖／記者林挺弘攝）

為了解決這個問題，雙北市政府推出多項補助方案。台北市都更處推出補助老屋增設電梯專案，最高可補助300萬元，新北市城鄉局在都市更新「整建維護」的增設電梯方案，則提供高達340萬元的補助。

我們走訪了台北市士林區的天母地區和信義區富台國宅兩處成功案例，這些社區不僅通過了基地條件評估，還順利整合了居民意見，並獲得了1樓住戶的支持。

在天母地區的小雅公寓社區居民們，迎來期盼已久的電梯，成為附近其他老人家羨慕的對象，「完工已經1年多了。」70多歲的江阿姨笑得樂開懷，「再也不用擔心爬樓梯了，一天出門100次都行！」她後續補充說，「走不動的時候，每走一步都很痛苦，現在太方便了，太開心了！」這已不僅是一個機械裝置，更像是為這些長者打開了一扇通往外界的大門。

樓主張小姐則表示，「我們這棟的老人家、年紀都比較大了，裝電梯的需求已經很迫切。」她提到，其實老屋要加裝電梯，最重要的就是整合。

▲▼天母張小姐，賴媽媽。（圖／記者潘姿吟攝）

▲天母小雅公寓社區張小姐，除了希望孝順婆婆，也注意到公寓住戶的高齡現象，主動擔任樓長協助張羅增設電梯的所有行政庶務工作。（圖／記者潘姿吟攝）▼該棟公寓增設電梯的施工前後照片。（圖／張小姐提供／記者林挺弘攝）▲▼超高齡社會，老人，主照。（圖／受訪者張小姐提供／記者林挺弘攝）

鄰近捷運永春站的富台國宅，安裝電梯的過程稍顯曲折。社區管委會主委陳連壽解釋道：「我們這裡有13梯、139戶，因為土地所有權的關係，必須取得過半數的同意。我們從109年開始與住戶溝通，110年底才進入簽署同意書的階段。」

在陳連壽和鄰居陳淑嬌的積極奔走下，目前，富台國宅已安裝4座電梯，另有7座正在施工中。然而，這個過程並非一帆風順。「我們需要逐一解決既有建築物外牆的管線、鐵窗、空調主機、漏水及違建等問題。」他們表示，雖然部分巷道較為狹窄，增加了施工的難度，稍微延長了工期，但當電梯竣工時，一切的辛苦與不便都變得值得。現在，電梯已經成為他們生活的一部分，每棟電梯的月均電費約為500~600元，每一戶平均分攤，最多不到80元。

▲▼超高齡社會，老人。台北市信義富台社區管委會主委。（圖／記者林挺弘攝）

▲▼台北市信義富台社區的陳連壽主委（左1）和居民陳淑嬌（左2）的熱心與積極，成為增建電梯的關鍵推手。目前，社區已安裝4座電梯，另有7座正在施工中。他們的努力下，家中長輩或家人因傷病而行動不便時，已有電梯可以搭。（圖／記者林挺弘攝）▲▼超高齡社會，老人。信義富台社區電梯（圖／記者林挺弘攝）

不過，並非人人都這麼幸運。張小姐指著附近一棟公寓說：「住戶們渴望安裝電梯，但因為部分是出租戶，在房屋所有權人（房東）沒有需求的情況下，滿懷改善生活品質的住戶，最後只好作罷。」

通常，住戶意見的分歧是最主要的絆腳石，當談到費用分攤時，爭議往往一觸即發。低樓層的居民，因為使用電梯的機會較少，不願意承擔相應的費用，還有些人甚至因為需要拆除原有的違建才能安裝電梯，而堅決反對。至於大型社區，情況就加複雜了，即便只有一棟樓的居民想裝電梯，也可能需要說服整個社區上百戶家庭同意，最後只好作罷。

種種錯綜複雜的因素，導致儘管政府推出了誘人的補助，老公寓加裝電梯的進度仍然緩慢。台北市僅完成了44例，新北市則只有14案順利完工。這些數字背後，隱藏著諸多難以克服的障礙。

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