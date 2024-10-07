女代駕遲到！醉男怒下車「負氣躺國道」　慘遭3來車撞輾慘死

▲國道3號嘉義水上段6日深夜傳出死亡車禍。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

國道3號南向304.3公里(水上系統路段)6日深夜10時30分許傳出一起死亡車禍，一名林姓男子半途下車後即躺在外側車道上，隨後接連遭3輛來車撞輾、當場失去呼吸心跳，經送醫搶救後宣告不治。警方初步調查，死者林男家住高雄，疑似不滿女代駕遲到，雙方在車內一度發生爭吵，最終林男才會負氣躺在國道車道處殞命。目前警方已經通知2車車主到案，尚有1車主未到，全案將依過失致死罪送辦。

警方調查，死者林男(75歲)家住高雄，與駕駛王女(56歲)是舊識，已維持接送關係一段時間，昨林男請王女開車載他到嘉義找弟弟喝酒，但王女因有事遲到，導致林男行程延誤，2人在前往嘉義時就已因此在車上發生爭吵；未料深夜王女到嘉義接喝醉的林男返程時，雙方又因此事發生激烈爭執，林男情緒激動，甚至一度在吵著要跳車，王女擔心發生危險，只好先暫時將車停靠路肩。

未料王女車一停好，喝醉的林男就立刻打開車門下車，起初自行走向邊坡，隨後又負氣躺在國道外側車道處，因當時天色昏暗、視線不佳，王女苦勸未果，躺在地上的林男隨即遭到3部來車接連輾過，當場倒臥在王女車輛左前方約2公尺處、重傷失去心跳。警消獲報趕抵現場時，立即將林男送往聖馬爾定醫院搶救，但仍宣告不治。

警方進一步追查後確認共有3車撞輾，並循線通知2車車主到案說明，其中1人表示當下車子有「彈跳感」，感覺有壓到東西，但不知道是何物；另目前尚有一名車主還未到案，全案訊後依過失致死罪嫌偵辦。