用生命送餐！外送員「搭怪手送便當」雙手緊抓鏟斗　縣府要罰了

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

有民眾近日在網路PO一段「外送員搭怪手送餐」的影片，只見1名外送員站在怪手鏟斗上，雙手緊緊抓住鏟斗，身上沒有任何安全措施，被怪手運到施工現場送餐，畫面令人怵目驚心。據了解，影片發生的地點是嘉義縣水上鄉南靖溪底工地。

▲外送員站在怪手鏟斗上送餐，畫面看了令人膽戰心驚 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



據了解，嘉義縣水上鄉南靖溪近日在進行溪底疏濬工程，工人因施工不方便外出用餐，便透過手機叫外送，影片中1名外送員站在怪手鏟斗上，一手拎著便當一手緊抓住怪手，從水泥堤防上被怪手運送到施工現場，只見外送員一臉驚恐，還一度緊張到報錯價格，最後順利將餐點交給點餐的工人。

▲影片中的事發地點疑似是嘉義南靖溪。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



不過詢問現場工人，工人表示大部分工人都會騎車出去買飯，或請熟識的便當店外送，不太會點外送，也沒看過有外送員送餐進工地。就連其他外送員看了事發影片也直呼「不是很安全，而且沒有任何安全措施」，並表示通常這種訂單，應該會請對方自己上來拿。

嘉義縣政府表示，用怪手等相關的動力機具載人，不論工程廠商和外送員都有安全性及違法疑慮，將依據影片內容通知相關人員說明並依法開罰。