國3接台66線南下匝道勘驗達標　10／14下午3時通車

▲國道3號銜接台66線增設系統交流道工程位置。（圖／高公局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

桃園台66線快速道路銜接國道3號增設系統交流道，第一階段北上匝道已通車，縮短桃園人北上時間，但民眾仍飽受國3南下台66線的塞車之苦。高公局今宣布，日前南下銜接台66線系統匝道，已完成通車前勘驗與行車安全項目，皆達通車標準， 10月14日下午3時開放通車。

台66線快速公路是桃園市大溪往來觀音的重要快速道路，也是連接國道3號及國道1號重要橫向道路，隨著桃園地區的經濟發展快速成長，國道3號大溪路段與台66線的交通量均大幅成長，每日大量車流進出。

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為改善車流進出問題，高公局在國道3號里程61k處增設南出、北入2支系統匝道，以高架銜接方式串聯台66線，打通地方交通的任督二脈，未來用路人將不再需要透過平面道路進行高快速公路間轉換，大幅減少號誌等待時間。

高公局指出，該工程計畫總經費44.68億元，施工期間遭遇疫情、缺工缺料以及台電特高壓管線、自來水管線遷移等施工障礙，配合調整施工優先順序，降低橋梁施工作業對用路人的影響，沿112甲線及跨越國道3號路段採用鋼箱梁吊裝施作橋梁，並利用夜間離峰時進行交維改道施工，克服困難達成通車目標。

高公局表示，此系統匝道通車後，施工團隊仍將持續辦理橋下復舊與交維設施撤收工作，請用路人依照交通指示牌面及速限小心駕駛，若欲查詢最新通車資訊，可透過高公局全球資訊網取得。