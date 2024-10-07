以哈開戰1年「震撼數字」看慘痛代價　4.2萬人魂斷加薩

▲2023年10月23日，以色列空襲加薩地區。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列與伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）開戰1年，加薩走廊的烽火依舊未歇。《路透社》整理以色列國防軍（IDF）7日公布資訊，透過數字呈現這場衝突的殘酷與慘重代價。

攻勢與目標

過去一年裡，以軍襲擊位於加薩的超過4000個哈瑪斯目標，發現4700個地下隧道通風井，摧毀1000座火箭砲發射場。戰爭爆發以來，該國也遭遇阿拉伯國家的猛烈砲擊，其中1萬3200枚火箭砲來自加薩，1萬2400枚來自黎巴嫩，60枚來自敘利亞，180枚來自葉門，400枚來自伊朗。

▼2023年11月5日，以色列鐵穹防空系統，攔截加薩發射的火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）



▼以色列士兵站在加薩南部一條地下隧道的入口。（圖／達志影像／美聯社）

以色列傷亡與動員

去年10月7日，以色列遭哈瑪斯越境突襲，境內1200人被殺害，250人被俘虜，其中約100人至今依然被關押在加薩。

過去一年，以色列在加薩殺害了敵軍的8名旅指揮官、約30名營長及165名連長。黎巴嫩戰場方面，擊斃超過800名「恐怖份子」，從空中打擊4900個目標，另外攻擊約6000個地面目標。截至9月20日，一共擊殺250名真主黨戰士。

▼ 以色列裝甲車輛行駛在加薩南部拉法附近的「費城走廊」（Philadelphi corridor）。（圖／達志影像／美聯社）

開戰迄今，以色列招募30萬名預備役軍人，其中82%為男性、18%為女性，將近一半年齡都介於20至29歲之間。

不過，以軍也有726名官兵身亡，其中380人死於去年10月7日的攻擊當天，346人在去年10月27日開始的加薩戰鬥中喪生，如今陣亡將士姓名終於獲准公布。另一方面，以軍受傷官兵人數，則是高達4576人。

▼以色列空襲加薩中部的紐瑟拉特（Nuseirat）難民營，孩童被埋在瓦礫之下。（圖／路透）

▼加薩中部馬加齊難民營（Al-Maghazi）遇襲後，民眾抱著親友遺體痛哭。（圖／達志影像／美聯社）



加薩與黎巴嫩的傷亡

哈瑪斯控制的加薩衛生部表示，戰爭爆發以來，以色列的軍事攻擊，導致將近4.2萬名巴勒斯坦人喪命。黎巴嫩則有將近2000名公民被殺，大多數都是在以色列加大攻擊之後喪命。

此外，根據以色列統計，他們在約旦河西岸（West Bank）及約旦河谷（Jordan Valley），已經逮捕超過5000名嫌疑人。

以哈戰爭1年「關鍵回顧」！加薩煉獄逾4萬死 中東烽火燒不停