以哈戰爭1年「關鍵回顧」！加薩煉獄逾4萬死　中東烽火燒不停

▲以色列空襲加薩北部。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

加薩戰爭爆發屆滿1年，以色列與伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）烽火未歇，跟黎巴嫩及伊朗等阿拉伯國家的衝突仍在升溫，引發中東全面開戰的擔憂。本文帶您回顧過去一年的關鍵進程。

▼以色列南部定居點與集體農莊，遭到哈瑪斯血洗。（圖／達志影像／美聯社）



▼以色列南部的音樂節上，至少就有260人死亡。（圖／翻攝自X）



2023年10月．戰爭爆發

10月7日，哈瑪斯越境突襲以色列南部，導致1200人死亡、約250人遭擄，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨即宣布進入戰爭狀態，並下令對人口稠密的加薩（Gaza）展開空襲及全面圍困。

10月13日，以色列要求加薩市（Gaza City）上百萬居民往南撤離，同日以色列國防軍（IDF）突襲加薩，並於同月稍晚發動大規模地面進攻，正式展開入侵。

▼2023年10月7日，以色列空襲加薩市建築。（圖／路透）

▼巴勒斯坦民眾前往加薩市最大的希法醫院。（圖／達志影像／美聯社）

2023年11月．停火與醫院爭議

11月15日，以色列國防軍在數日圍困之後，進入加薩最大的希法醫院（al-Shifa hospital），聲稱這間醫療機構被用以隱藏哈瑪斯地下總部。不過，醫護對此否認，並稱包括新生兒在內的病患，因為缺乏電力與民生物資而死亡。接下來幾周，加薩北部所有醫院停止運作，引發輿論抨擊。

歷經數周戰鬥之後，以色列與哈瑪斯第一次宣布休戰，釋放被囚禁在加薩的人質，交換以色列關押的巴勒斯坦囚犯，並且允許更多援助進入加薩。這場停火最終延長至1周，促成105名人質及240名巴勒斯坦囚犯重獲自由。

▼汗尤尼斯也遭攻擊。（圖／路透）



2023年12月．加薩南部淪陷



隨著12月1日恢復交火，以色列國防軍幾天後就對加薩南部最大城市汗尤尼斯（Khan Younis）展開首次大規模地面進攻。但在12月8日的聯合國安理會上，美國否決了立即展開人道主義停火的要求。英國則是選擇棄權。

2024年1月．紅海危機與種族滅絕



1月11日，美英對葉門多地發動數十次空襲，報復該國反抗軍「青年運動」（Houthis，又譯胡塞）攻擊紅海商船。事實上，2023年11月起，這個獲伊朗支持的武裝組織就展開此類行動，報復以色列進攻加薩，引起國際貿易的嚴重擔憂。不過，青年運動依然誓言繼續攻擊船隻。

同日，聯合國國際法院（ICJ）聽取開庭陳述，南非指控以色列犯下國家主導、針對巴勒斯坦人的種族滅絕，但以色列否認指控。

▼拉法一間收容中心遇襲，造成35人死亡。（圖／路透）



▼拉法難民營在以色列軍事行動中被摧毀。（圖／路透）

2024年2月．人道主義災難



2月底，哈瑪斯控制的加薩衛生部表示，自2023年10月7日以來，該地區死亡數已經超過3萬人，死者大多都是婦孺，實際數字可能更高。

國際社會也廣泛關切以色列對加薩南部城市拉法（Rafah）發動軍事進攻的計畫，因為超過100萬人正在那裡避難。此外，聯合國警告加薩北部即將發生飢荒，多達110萬人正在挨餓。

▼在拉法排隊領取人道援助食品的巴勒斯坦人。（圖／路透）



▼伊朗駐敘利亞大馬士革大使館1日遭到空襲，指控以色列犯案。（圖／達志影像／美聯社）

2024年4月．以伊交火



以色列與伊朗不斷升級的緊張關係，在4月達到巔峰。德黑蘭指控，以色列攻擊該國在敘利亞首都大馬士革（Damascus）的大使館，為了報復，於4月13日對以色列發射數十枚飛彈與無人機，但大多數都被攔截。隨後，以色列打擊伊朗境內多個目標，包括核武重鎮伊斯法罕（Isfahan）的空軍基地與核武設施。

另一方面，以色列成千上萬民眾參加反政府示威，呼籲納坦雅胡達成停火協議、釋放人質。此前數個月，以色列就曾發起多次反政府示威，包括3名人質遭國防軍誤殺時。

▼拉法遇襲後，一名婦人抱著遺體痛哭。（圖／路透）



2024年5月．開羅談判與拉法爭議



埃及首都開羅（Cairo）的停火談判，在5月初成為衝突焦點。當時，哈瑪斯一度宣布接受埃及與卡達提出的協議，人們湧上拉法街道慶祝，未料以色列幾小時後卻批評這是「詭計」，宣布對這座城市展開空襲。

5月底，以色列空襲拉法難民營，造成45人死亡，再度點燃國際怒火。哈瑪斯表示大多數死者都是婦孺，納坦雅胡也形容這是一場「悲劇性的錯誤」。聯合國巴勒斯坦難民機構更指出，致命空襲過後，這座城市已經變成「人間煉獄」。

▼哈尼雅在伊朗遇刺身亡。（圖／路透）



2024年7月．暗殺哈瑪斯領袖

7月19日，聯合國國際法院裁定，以色列在巴勒斯坦被占領土的定居點政策，已經違反國際法，必須立即停止當地建設。

而加薩戰爭爆發後，以色列就在北部邊境，與黎巴嫩發生零星衝突。7月27日，以色列占領地區戈蘭高地（Golan Heights）一座足球場遭火箭砲襲擊，導致10人死亡，儘管真主黨否認犯案，該國依然誓言報復，並對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）展開空襲，擊殺真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。

7月31日，哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗首都德黑蘭遭暗殺身亡，該組織指控以色列是幕後黑手，隨後任命辛瓦（Yahya Sinwar）接班領袖。

▼貝魯特一間超市裡，一名男子的呼叫器（BB Call）在包包裡爆炸（圖／路透）

2024年8月．衝突擴大

8月下旬，以色列對真主黨發起「先發制人」的空襲，宣稱該組織「開始準備攻擊我們」。隨後，真主黨也發射無人機及火箭砲，宣稱這是對於上月舒庫爾被殺的回應。相較之下，加薩情勢趨緩，雙方達成臨時協議，進行一系列短暫停火，以利發放小兒麻痺症疫苗。

2024年9月．以色列與真主黨衝突升級

9月17日，黎巴嫩真主黨的呼叫器大規模爆炸，不到24小時之後，成員所持對講機也發生相同災情，一共造成37人死亡、數千人受傷。該組織痛斥以色列犯下「屠殺」行為，外界也普遍認為以色列就是幕後黑手。如果這是真的，將是一場重大的情報勝利，並且暗示真主黨供應鏈已被大幅滲透。

真主黨尚未從連環爆炸案恢復，貝魯特又遭遇一連串的以色列攻擊，領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）於9月27日的空襲中喪生，讓人們擔心更大範圍的戰爭無可避免。

儘管盟友紛紛呼籲停火，以色列國防軍9月30日正式跨越北部邊境，對真主黨展開「有限、局部、針對性的地面突襲」。

▼伊朗10月1日深夜朝以色列發射近200枚飛彈。（圖／路透）

2024年10月．戰火蔓延與伊朗回應

作為回應，伊朗10月1日發射近200枚飛彈，報復以色列對真主黨的行動，並且宣稱90%擊中目標。不過，以色列表示沒有接獲傷亡通報，除了約旦河西岸一名巴勒斯坦人，他遭掉落的飛彈殘骸波及，不幸身亡。

截至目前，以色列超過1200人被殺，250名人質之中仍有97人被關押在加薩。加薩衛生部表示，逾4.1萬巴勒斯坦人喪命，超過9.6萬人受傷，但以色列國防軍今年8月估算，其中約有1.7萬名死者都是哈瑪斯成員。另外，約旦河西岸也有700多名巴勒斯坦人死亡，6000多人受傷。

黎巴嫩則有將近2000名公民被殺，大多數都是以色列加大攻擊之後喪命。截至9月20日，以色列國防軍28人死於真主黨的火箭砲攻擊，但他們也擊殺了250名真主黨戰士。