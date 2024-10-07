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槍手闖麥當勞掃射！以色列巴士站疑恐攻　19歲正妹女警身亡

▲▼ 。（圖／翻攝自X、IG）

▲ 蘇斯里克（右）在麥當勞裡遭到槍擊。（圖／翻攝自X、IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列特拉維夫輕軌列車1日發生恐攻，兇嫌持刀槍在車上、街道上攻擊民眾，釀成7人死傷。事隔不到1周，南部城市俾什巴（Beersheba）6日也傳出疑似恐怖攻擊，兇嫌在巴士站持槍攻擊，造成1名女警官死亡，另有10人受傷。

綜合《路透》及《以色列時報》等外媒，以哈戰爭滿周年前夕，一名槍手衝進俾什巴市中央巴士站的麥當勞，朝餐廳裡的顧客開槍，造成1人死亡，至少10人受傷，槍手當場被以色列國防軍（IDF）士兵擊斃。

死者已被確認為俾什巴市邊防警察蘇斯里克（Shira Suslik），去年11月在IG發文慶祝滿19歲生日時寫道，戰爭令她「有更多特權慶祝我穿著制服的生活」。

麥當勞經理雅科博夫（Tarin Yaakobov）描述，「我們聽到槍聲，然後看見恐怖分子用武器掃射，打碎所有玻璃窗戶。我們關上冷凍庫的門，躲在裡面，緊抓著門不讓他進來，15分鐘後才出去」。急救人員稱巴士站一陣混亂，部分傷者嚇得躲進其他商家。

10名傷者中包括一名傷勢嚴重的女性和4名情況穩定的男性，5人皆受到槍傷，另外5人則是遭玻璃碎片割傷或鈍器擊中，復原情況良好，還有3人因急性焦慮接受治療。

29歲槍手烏克比（Ahmad al-Uqbi）是以色列公民，也是2015年在同個巴士站發生的攻擊事件兇嫌親屬，來自尼格夫（Negev）沙漠的貝都因（Bedouin）少數民族，據稱過去有犯罪紀錄，警方正調查他除開槍以外是否使用刀械。

烏克比的親戚穆罕納德（Muhanad al-Uqbi）2015年也在這座巴士站犯下致命槍擊，而在6日的攻擊發生後，以色列交通部長瑞傑夫（Miri Regev）發文呼籲，應將恐怖分子親屬驅出境，以色列家園黨（Yisrael Beitenu）主席利伯曼（Avigdor Liberman）也表示支持，他的派系今年稍早曾提出這項法案，初步通過審議，卻未進一步推動，指責政府「浪費時間，我們因此付出生命的代價」。

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