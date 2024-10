真主黨首度攻破鐵穹！以色列第3大城遭火箭彈襲擊　至少10人受傷

▲以色列第三大城海法(Haifa)遭黎巴嫩真主黨火箭彈襲擊。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

以色列警方7日上午指出,第三大城海法(Haifa)遭黎巴嫩真主黨火箭彈襲擊,部分建物損毀,造成至少10人受傷,這也是雙方衝突升級以來,真主黨砲火首次成功打擊以色列境內。

根據《路透社》報導,真主黨證實朝以色列發射一連串「法迪1號」(Fadi 1)導彈,目標是位於海法南部的卡梅爾軍事基地(Carmel military base)。以色列軍方稍早表示,偵測到5枚飛向海法的火箭,儘管試圖攔截,但仍有數枚落地。

Hezbollah launched an attack on the Israeli port city of Haifa on Sunday, marking the first time they have targeted the city by firing dozens of rockets into northern Israel. pic.twitter.com/I5ZH5HoogG