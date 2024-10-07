真主黨首度攻破鐵穹！以色列第3大城遭火箭彈襲擊　至少10人受傷

▲以色列第三大城海法（Haifa）遭黎巴嫩真主黨火箭彈襲擊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列警方7日上午指出，第三大城海法（Haifa）遭黎巴嫩真主黨火箭彈襲擊，部分建物損毀，造成至少10人受傷，這也是雙方衝突升級以來，真主黨砲火首次成功打擊以色列境內。

根據《路透社》報導，真主黨證實朝以色列發射一連串「法迪1號」（Fadi 1）導彈，目標是位於海法南部的卡梅爾軍事基地（Carmel military base）。以色列軍方稍早表示，偵測到5枚飛向海法的火箭，儘管試圖攔截，但仍有數枚落地。

Hezbollah launched an attack on the Israeli port city of Haifa on Sunday, marking the first time they have targeted the city by firing dozens of rockets into northern Israel. pic.twitter.com/I5ZH5HoogG — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 7, 2024

報導指出，有至少2枚火箭彈擊中了海法，另外5枚擊中了距離海法65公里的城市提比里亞（Tiberias），這也是雙方衝突升級以來，真主黨砲火首次成功打擊以色列境內。

以色列紅大衛盾會（Magen David Adom）表示，有一名13歲的男孩頭部遭碎片擊中受傷，還有一名22歲的男子被爆炸震落的窗戶擊中。海法的蘭巴姆醫院（Rambam Hospital）表示，目前醫院正在治療6名受襲擊影響的患者。

以色列官員指出，真主黨在6日向邊界發射了超過100枚火箭，以軍則持續對貝魯特（Beirut）南部及黎巴嫩周邊地區進行大規模轟炸。根據黎巴嫩當局的數據，過去兩週已有超過1400人喪生。