台男受中國幫助撤黎巴嫩　他哭訴：我們的「祖國就是中國」

記者廖翊慈／綜合報導

以色列與黎巴嫩真主黨的衝突近日驟然升級。中國政府安排了兩批共215人，分別搭乘輪船、包機從黎巴嫩安全撤離，其中包括1位台灣人和3位香港人。該名台灣男子「謝祖勵」隨著中國政府的安排撤離後，他聲稱，「我們的祖國就是中國。」

綜合陸媒報導，謝祖勵含淚表示，「我們是一起撤離的，一個身分一起撤，中國人的身分，說真的我常常都是這樣想，之前就是這樣子想的，不是從現在撤離的時候，才開始這樣想。」

▲▼謝祖勵。（圖／翻攝自微博）

謝祖勵在鏡頭前直言，「我是之前我就知道祖國，我們的祖國就是中國。」

相關影片引起大陸網友熱議，「不管是不是真的，只要敢公開這麼說，就是一種勇氣」、「心裡是咋想的誰知道呢」、「關鍵時刻就知道，誰才是背後的基石」、「退一萬步講，能救人都好，有些人真的很喜歡針對台灣同胞」、「回台馬上控訴大陸精神控制」、「挺有意思，兩個重要的字都刻意用英文說」、「從表情上看，不太像真話的感覺，反正感覺他說出這個話，很尷尬很假的感覺」。

黎巴嫩首都貝魯特6日晚間受到一連串空襲，南部郊區的攻勢最為密集，整個城市徹夜迴盪著爆炸聲響。黎巴嫩衛生部官員指出，這波襲擊共造成23人死亡、93人受傷。

黎巴嫩政府宣布，受到以色列接連襲擊影響，為了保護學生，學校將延後至11月2日開始。黎巴嫩教育部長指出，目前全國約有40萬名學生，和4萬名教師流離失所。