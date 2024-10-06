黃偉哲見證35對牽手60年　第二場鑽石婚延續愛的祝福

▲台南市「甲子相愛 幸福禮鑽」鑽石婚夫妻表揚活動，6日上午在台南市永華市政中心二樓中庭廣場辦理第二場表揚活動，由市長黃偉哲為35對鑽石婚夫妻獻上愛的祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市「甲子相愛 幸福禮鑽」鑽石婚夫妻表揚活動，6日上午在台南市永華市政中心二樓中庭廣場辦理第二場表揚活動，由市長黃偉哲一一為35對鑽石婚夫妻獻上愛的祝福，並親自抽出一對金戒指和三個紅包，立委陳亭妃及市議員沈震東、林美燕也到場祝賀。

市長黃偉哲表示，台南市每年辦理鑽石婚表揚，今年共計表揚62對，首場9月28日在民治市政中心南瀛堂完成27對夫妻的表揚。透過表揚活動，除了對長者表達敬老之意，也展現台南市對各階段年齡的家庭照顧政策有成。台南市政府也將依循正確的方向持續深化老人、兒少、婦女等各福利人口的照顧服務，讓市民在台南宜居且過得長壽又健康。

黃偉哲強調，「夫妻同心，其利斷金」，每每看到攜手經歷60年柴米油鹽醬醋茶的婚姻生活，仍堅持彼此相伴、相互扶持，兒女子孫承歡膝下，一幕幕地將幸福具象化，都十分感動，是現代夫妻相處最好的典範，他也祝福每對佳偶身體健康、闔家圓滿。

社會局說明，台南市老年人口已逾35萬8000人，占總人口數19.29%，老人照顧及福利推動是市府首要努力的目標，除了照顧補助中低收入老人生活津貼等外，更積極推動活力老化服務，提升老人社會參與及延緩失能。例如在南區設有松柏育樂中心，開辦手機應用等多元課程，並鼓勵長者成立球藝社等社團交流才藝及提供免費健身房健身。此外公私協力，在新營區成立銀髮創齡服務中心，辦理行動學苑，將課程宅配到社區各角落，更從中發掘有專才或特殊才藝的長者為講師，促其共融相傳教學，發揮「銀」響力，讓台南成為真正有愛的城市。

今日活動現場婚齡最長70年是安定區90歲的梁水南阿公及88歲的蘇片阿嬤，早期為了給子女更好的生活，創設新玉香麻花捲餅舖，在經歷創業的困難與挫折時，他們以互信、互愛、互諒一起攜手挺過，奠定深厚的感情，加上經營生意的務實身教，更為子女的良好示範，獲得鄰里的讚譽。

年齡最長97歲的張永典阿公及陳清金阿嬤結縭62年，張阿公內向寡言、陳阿嬤熱情好客，雖個性迥異，但能互相體諒、同理，生活上的分工更是互相輔助。而陳阿嬷更是帶著阿公從事公益活動，長期幫助弱勢團體，為社會盡一份力，值得讚許。