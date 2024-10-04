旗勝科技公司工會與公司簽署團體協約　台南勞工局長到場見證

▲旗勝科技公司台南廠工會與旗勝科技公司，4日完成團體協約的續約，續約簽約儀式由台南市勞工局王鑫基局長等人到場共同見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

旗勝科技公司台南廠工會與旗勝科技公司，4日完成團體協約的續約，為未來合作打下堅實基礎，續約簽約儀式由台南市勞工局王鑫基局長、台南市產業總工會林再亨理事長及大台南總工會陳美靜副理事長到場共同見證。

旗勝公司辛柏霖總經理表示，旗勝公司已設立38年，台南廠生產FPC原料，原料製造引進日本指導技術，以銅箔基板和保護膠片為主，得以完成自給自足一貫化之生產作業，並能迅速對應多變的市場需求以人本思維的敦厚態度經營事業版圖，展現「速度」、「服務」、「品質」、「滿意」的企業文化。這幾年因整個大環境景氣及外在的競爭，公司營運得很辛苦，但公司仍然站在照顧員工的立場，每年都會為員工調薪，也發放年終獎金。臺南是一個很有人情味的城市，感謝工會對公司的支持，公司要好，就要疼惜員工，員工才會盡心盡力為公司打拼，希望工會再與公司共同為未來努力。

旗勝科技台南廠工會黃綉惠理事長表示，這次團體協約續約，勞資雙方於去年即展開協商，而在協商過程中雖有產生僵局，但勞資雙方並未放棄協商，經過努力最終勞資雙方達成共識，感謝公司對工會之照顧，工會也將繼續支持公司之政策，勞、資雙方共同為公司營運之績效努力，再創佳績。本次勞資協商，工會為會員爭取到：1、紀念日、勞動節日及其他中央主管機關指定應放假之國定假日，均應休假，工會會員同意出勤工作者，工資應以1.5倍發給。2、天然災害發生時，因對應緊急業務，工會會員同意出勤工作者，工資應以1.5倍發給。

勞工局長王鑫基代表黃偉哲市長感謝旗勝工會與旗勝公司，為台南市這個家園的努力，王鑫基局長表示，勞工局在入廠輔導工會與事業單位簽訂團體協約之業務上，能獲得勞動部評鑑的肯定，都是各工會與事業單位的相挺。旗勝工會與旗勝公司本次能簽訂團體協約，代表勞資雙方平時能作好溝通及協調，在和諧的基礎下，也才能完成續簽團體協約的任務，期待勞、資雙方未來能彼此更緊密地合作及打拼，共同創造更好的佳績。